Gerena lanza una nueva alerta OVNI

‘Quiero creer’ – ‘I want to believe’ – proclamaba un cartel en el despacho del siempre ávido agente, acompañado siempre del prudente escepticismo de su compañera. Como les pasa a las personas que año tras año asisten a esta cita y se congregarán este sábado en Gerena. Todos quieren creer. De hecho creen, pues no son pocos los que han tenido alguna experiencia difícil de explicar. No han sido ‘Encuentros en la tercera fase’, como titulaba Steven Spielberg su conocida película de platillos volantes y contactos intergalácticos. No sabemos si esas naves – tripuladas o no – son redondas y con multitud de luces, pero muchos aficionados a este tema aseguran – incluso documentalmente – haber tenido avistamientos que la lógica, la ciencia y la razón no han podido explicar.

Si los objetos volantes no identificados y la búsqueda de vida extraterrestre no convencen por sí mismos, esta actividad es una oportunidad inmejorable de pasar una noche al aire libre en un enclave excepcional. El parque El Berrocal, ubicado a medio kilómetro escaso del pueblo, ocupa lo que en tiempos fue una cantera, de donde se ha extraído granito desde la dominación romana. La singularidad de este parque radica en la existencia de un lago, que ocupa el inmenso hueco creado por la extracción del mineral.