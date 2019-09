Guillena celebra sus fiestas patronales

El domingo 8 de septiembre, día de la Patrona y Alcaldesa Perpetua de la Villa de Guillena, la Virgen de la Granada saldrá en procesión por las calles de Guillena, como es tradición desde tiempo inmemorial, en dos ocasiones, por la mañana y por la noche (21:30 horas). A las 9 de la mañana se celebrará la Función Principal y a continuación, en torno a las 10:00 horas.

El acompañamiento musical en la procesión de la mañana corre a cargo de la Banda de Música Villa de Guillena, que a las 7 de la mañana realizará una diana musical por el pueblo. Y en la salida procesional de la noche, acompaña la Banda de Música de Ntra Sra de la Granada.

Entre la Hermandad de Ntra Sra de la Granada y el Ayuntamiento de Guillena, se ha engalanado de manera especial las calles por donde pasa la Patrona

Como ya ocurriera en 2014, cuando se celebró una consultad popular, en 2019 la feria no incluirá el 8 de septiembre entre sus días de celebración. La feria en el real no arranca hasta la noche del martes 10 de septiembre, cuando tendrá lugar la inauguración con el encendido del alumbrado. Feria que se prolongará hasta el domingo 15 de septiembre. El viernes 13 de septiembre es fiesta local en el municipio. Jornada no laborable y no lectiva en Guillena, Torre de la Reina y Las Pajanosas

Las fiestas populares y patronales en honor a la Virgen de la Granada tienen su comienzo con los actos y cultos a la Patrona de la Villa de Guillena, organizados por la Hermandad Sacramental de Nuestra Señora de la Granada. Fiestas que se iniciaron el 28 de agosto con el Pregón y la ofrenda floral, para iniciar un calendario que tiene citas claves como el Besamanos, la Novena, la Jura de nuevos hermanos, la misa por los hermanos difuntos, los repiques, los cohetes o el Rosario de la Aurora, que se celebra en la mañana del sábado 7.

Así hasta el 8 de septiembre, el día más grande de Guillena, con la doble salida procesional de la Virgen de la Granada, Patrona y Alcaldesa Perpetua de la Villa de Guillena.