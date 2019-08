La Asociación de Restauradores denuncia ante la Fiscalía las obras en el Palacio de Peñaflor

Por otro lado, denuncia ACRE que en las partidas presupuestarias del proyecto “se incluye un ‘oficial de primera con experiencia en restauración’, cuando los únicos profesionales habilitados para la ejecución de intervenciones de Conservación-Restauración son los titulados superiores con formación específica” y la categoría que se incluye “no existe, no está recogida en ningún convenio”.

Sin embargo, el proyecto indicaba que “se intervendría sobre elementos patrimoniales histórico-artísticos (fuente, columnas, revestimientos pétreos, etc.) que requieren la ejecución de tratamientos con criterios y metodologías específicas de Conservación-Restauración ”, sigue ACRE, que entiende que “ se está infringiendo nítidamente la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía ”.

El coordinador de la delegación de ACRE en Andalucía, Jesús Serrano, explica que “previamente a la denuncia intentamos paralizar el inicio de la contratación de las obras, simplemente porque la ley te dice que una obra sobre un BIC tiene que contar con el asesoramiento tanto en proyecto como en ejecución de personal técnico cualificado”, en la redacción, “como ya pasó en la primera fase de las obras en Peñaflor, y unos técnicos cualificados en la ejecución de determinadas operaciones”.

“Como no se nos atendió y se adjudicó la obra, el único sistema que nos permite la ley es denunciar ante la Fiscalía el posible deterioro en un Bien de Interés Cultural”, sigue Serrano, que pregunta “¿por qué se ha llegado a esto?; ¿quién es el responsable?”.

El responsable de ACRE en Andalucía reconoce que su denuncia no se resolverá antes de que termine la obra en el patio del palacio. “Contamos con que estamos en verano, se ralentiza todo y no dará desgraciadamente tiempo a que se resuelva antes de que finalice la obra. Pero confiamos que esto sirva a la administración municipal para poner algunas cautelas para que no se produzcan daños irreversibles”, concede.