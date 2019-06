La menor de San Juan herida: «Así nunca» la había agredido

De su lado, la madre de la joven pide "justicia" ante la "fuerte agresión" sufrida por su hija a manos de una personas que "ya la había amenazado varias veces, continuamente y siempre". "He ido varias veces a la Policía y una vez no me hicieron caso porque ellos querían pruebas y mira la prueba más grande que tengo ahora, porque a mi hija casi me la matan en la calle", recalca, añadiendo que la joven presenta "heridas, la nariz rota y tiene un agujero en el cuello".

Por todo ello, exige "que el exnovio "pague por todo el daño" que le ha hecho a su hija "físicamente y verbalmente" y "no esté ya mañana en la calle como si nada para que se lo pueda volver a hacer a otra chica o a mi propia hija, que me la vaya a matar como ha intentado". Al hilo de ello, preguntada por si tenía conocimiento de algún tipo de maltrato, ha dicho que su hijo ha sido testigo de algunos episodios y que la abuela de la menor también lo sabía pero que la menor "tenía miedo de denunciarlo porque él la amenazaba".