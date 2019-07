La top model ‘curvy’ Lorena Durán, Joven del Año en Los Palacios y Villafranca

Ahora, a la llamada de El Correo de Andalucía tras conocerse su nombramiento como Joven del Año en su pueblo natal, Loreno asegura que “ayer, cuando me dieron la noticia, no pude estar más feliz”. Y ha añadido: “Para mí es un orgullo representar a mi pueblo allá donde quiera que vaya. Que reconozcan mi esfuerzo y mi trabajo durante todos estos años significa mucho y, sobre todo, que apoyemos la diversidad en el mundo de la moda, que tantas enfermedades y problemas ha ocasionado”.

"Mi sueño de ser modelo se vino abajo”, ha declarado Loreno a distintos medios de comunicación en los últimos meses, “yo que desde pequeña ya desfilaba por mi casa y me imaginaba en una pasarela”. “Consulté distintas agencias y me dijeron que no debería superar una 36. Me hablaron de una agencia para modelos curvy. Al principio, no quería ni oír hablar de ello porque a mí misma me costaba pensar en mí como una chica gordita. Pero me duró poco", recordó en una entrevista para Vanitatis.

“Lorena estuvo a punto de abandonar su carrera como modelo a los 20 años, pero, lejos de hacerlo, superó el contratiempo y reorientó su carrera hacia las tallas grandes para hacer realidad su sueño, rompiendo así estereotipos, convencida de que es el tiempo de la diversidad. Hoy triunfa en todo el mundo, llevando a cada rincón un trocito de nuestro pueblo. Un orgullo para Los Palacios y Villafranca”, ha asegurado el alcalde palaciego, Juan Manuel Valle (IU).

Antes de ser un ángel de Victoria’S Secret, Lorena Durán ha hecho campañas para L’Oreal, Intimissimi, Violeta by Mango , o El Corte Inglés y ha desfilado en Madrid Fashion Week.