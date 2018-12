Las Cabezas de San Juan se convierte en Belén para cambiar el año

Las Cabezas de San Juan se transfigura un año más en Belén de Judea, aquel pueblecito en el que nació Jesucristo hace más de dos milenios y cuyo resplandor religioso y cultural ilumina tradiciones como esta que consiste en construir no un nacimiento o diorama, sino todo un pueblo de carne y hueso, pues no en vano en el Belén cabecense participa más de un centenar de personas, y no solo durante los días en que la puesta en escena se puede visitar -hoy, día 15, y ya los próximos 21, 22, 23, 28, 29 y 30 de diciembre, además del 2 de enero-, sino durante las semanas previas de duro trabajo e incluso durante los días que se empleen para el desmontaje, ya el año que viene.

El Belén, organizado un año más por la Hermandad del Cautivo que dirige Francisco Orozco y la Asociación local de Belenistas, quedó inaugurado el pasado viernes por la tarde, con la presencia de la concejala de Educación, María Castro, y el párroco, Antonio Escribano. La edil recordaba que también el Ayuntamiento y la Diputación de Sevilla colaboran en la iniciativa, e invitaba “a la población a asistir y disfrutar de este Belén Viviente, que es uno de los más grandes de toda la provincia de Sevilla”. En el acto de inauguración participó, asimismo, el Coro de la Hermandad del Cautivo.

Veracidad

Muchos son los cabeceños que se ponen en la piel de tantos personajes de Belén en un recinto de más de 4.500 metros cuadrados, el parque Juan Britto; todos ataviados con prendas de la época, rodeados de animales vivos y grandes olivos que dan veracidad y ambientan la recreación en una conjugación perfecta de las tradiciones bíblica y andaluza.

El Belén Viviente empezó a organizarse en 1987, gracias al empeño de un grupo de mujeres que lo montaban en la puerta de la parroquia San Juan Bautista, aunque ya hace siete años que se ha optado por un lugar más amplio como el parque Juan Britto, a las puertas de la ermita de Nuestro Padre Jesús Cautivo, precisamente la hermandad que tomó el relevo en la organización de un evento que ya se ha convertido en tradición por derecho propio.

Solidaridad

El Belén es también una oportunidad solidaria para apoyar a los más desfavorecidos de este municipio. Todo el dinero que se recauda con las entradas (un euro pagan los niños y dos los adultos) se destina a financiar diferentes obras sociales. La entrada de la tarde de la inauguración se sustituyó por la entrega de alimentos destinados a la mesa de Caridad de la propia Hermandad.

En cuanto al Concurso de Belenes, los premios han recaído este año en el Grupo Joven de la Hermandad del Santo Entierro y en Antonio Rodríguez.