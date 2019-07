Las mejores bandas sonoras bajo el cielo de Las Cabezas de San Juan

Hay un plan de verano mañana en Las Cabezas de San Juan que suena ya bien con solo imaginarlo, pero que sonará mucho mejor al piano, a partir de las 22.30 horas, por tres motivos fundamentales: porque a esa hora, bajo el cielo marismeño, cualquier música decente puede transportarnos a las estrellas; porque no se trata de cualquier música, sino de las mejores bandas sonoras de la Historia del Cine; y porque el intérprete, avezado en estas lides, es Francisco Acosta, a la sazón director de la Escuela Municipal de Música. “El repertorio es tan amplio que yo creo que no dejará indiferente a nadie”, asegura él entusiasmado.

La velada arrancará con dos temas de Crepúsculo, River flows in you, de Yiruma, y A thousand years, de Christina Perri. A continuación, sonará la conocida banda sonora de Amélie, Comptine d’un autre été: L’aprés-midi, de Yann Tiersen. También habrá oportunidad de oír una pieza de Michael Nyman que el pianista no podía dejar en el tintero: The heart asks pleasure first, de la película El piano. La noche promete ambientarse con bandas sonoras de películas tan célebres como Forrest Gump, El último mohicano o Desayuno con diamantes. Entretanto, Nuvole Bianche, de la película Insidious, de Ludovico Einaudi, un compositor que es una verdadera referencia para Francisco Acosta porque él, en su faceta de creador, ha bebido especialmente del postromanticismo y del minimalismo, como ha demostrado recientemente en sus últimos discos: Hydromuria y Andrómeda.

Quienes mañana se dejen seducir por este plan se embriagarán de composiciones que forman parte ya no solo de nuestra historia cinematográfica, sino de la historia sentimental de Occidente: la música de Casablanca (Herman Hupfeld), de La vida es bella (Nicola Piovani), Titanic (James Horner) o Cinema Paradiso, del gran Ennio Morricone, de quien sonará también El oboe de Gabriel, de la inolvidable película La Misión. En un concierto como el de mañana no podían faltar otras bandas sonoras imprescindibles como la de El Padrino, de Nino Rota; Los chicos del coro, de B. Coulais; Memorias de África, de John Barry; Juego de Tronos (Ramin Djawadi), La lista de Schindler (John Williams) o incluso Pretty Woman (Roxete). La completísima lista que propone Acosta, en esta actividad patrocinada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, se completa con las bandas sonaras de otras cintas que son ya auténticos clásicos modernos y de compositores que son lo que son gracias al séptimo arte, como Ghost (Maurice Jarre), Leyendas de Pasión (James Horner), Carros de fuego (Vangelis) o Piratas del Caribe (Klaust Badelt), entre otras.