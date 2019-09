Noche benéfica en la Plaza Mayor de Osuna por la familia Gómez Espinosa

La Plaza Mayor acogió el pasado viernes, 13 de septiembre, la Noche Benéfica por la familia Gómez Espinosa con un gran éxito de público, el cual pudo hacer su pequeña aportación para la causa asistiendo al evento y consumiendo bebidas o tapas en la barra habilitada para dicho fin que gestionó la propia familia, mientras se disfrutó de una noche mágica con grandes sorpresas, repleta de actuaciones musicales y baile.

La familia Gómez Espinosa tuvo un trágico accidente hace apenas unos meses, en su propia casa, debido a un incendio con importantes repercusiones materiales para esta familia, que prácticamente, perdió su vivienda y gran parte de los enseres u objetos personales que en ella se encontraban.

Mediante diferentes fórmulas, el Ayuntamiento de Osuna, las hermandades, grupos artísticos o musicales, y, en definitiva, el pueblo de Osuna, montó un gran dispositivo de ayuda y colaboración con la familia. Empezando por lo recaudado en la barra solidaria, ya que todo lo conseguido por las consumiciones de los asistentes iba directamente para la familia; pasando por un sorteo de bienes artísticos donados por diferentes autores locales, con la venta de papeletas para dicho sorteo, o hasta con una página web con una cuenta corriente donde poder hacer donaciones desinteresadas.

Un notable y variado elenco de actuaciones, implicadas con la causa, hicieron disfrutar a un público de Osuna que se dio cita a las 20:00 horas y que estuvo presenciando todas las actuaciones hasta el final, pasada la media noche.

Comenzando por la llegada a la Plaza Mayor de la representación de bandas, donde hubo presencia de bandas actuales y otras desaparecidas de nuestra localidad, así como otras bandas de localidades cercanas a Osuna y de Sevilla: Banda de Música Villa de Osuna, AM Santa Cruz de Osuna, AM Encarnación de Osuna, CCTT Jesús Caído de Osuna, CCTT Cigarreras de Sevilla, AM Buensuceso de Los Corrales, AM Virgen de Gracia de Villa Real, AM Paz y caridad de Estepa, AM Nazareno de la Roda y CCTT Coronación de Campillos.

Esto dio paso al resto de actuaciones, donde hubo cante flamenco con jóvenes promesas, percusionistas, guitarra y toque, folk desde Argentina, baile de salsa y otros estilos o hasta un grupo de cómicos y monologuistas. El orden de actuaciones fue el siguiente: representación de Bandas; Zenaida; Iratxe Caro ; Flor; Urso Baila; Ángel Verdugo ; Dulce María e Iluminatis.

Con este evento solidario el pueblo de Osuna demuestra una vez más que es capaz de apoyar y unirse por una misma causa cuando es alguien de nuestra localidad quien lo necesita.