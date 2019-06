Toros, agua y fiesta se unen en la Esperanza de Guillena

No hay festejo que se precie en Guillena que no tenga un componente taurino. Tal es la afición que en la localidad incluso tienen toros de agua. Pero no se trata de una especie autóctona ni de una extraña mutación, sino de un invento del Club Taurino de Guillena, que hace las delicias de grandes y pequeños en las tardes de calor. Y con este cometido, serán los protagonistas de la fiesta del agua que se celebrará este sábado, incluida dentro de la décima Velá de la hermandad de la Esperanza.

Estos toros son los carretones con que entrenan los toreros. Artilugios con astas de toro y ruedas, a los que los integrantes del club les adaptaron un depósito y una bomba con la que disparar agua. Con ellos, y a modo de encierro, la calle Cádiz – aledaña a la capilla de la Esperanza – será el escenario donde tenga lugar la fiesta.