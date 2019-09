Unos 2000 escolares inician hoy el curso en Osuna

Cerca de dos mil niños y niñas han comenzado a lo largo de la mañana de hoy martes, 10 de septiembre, el nuevo curso escolar en Osuna. Como cada año, ha sido un día de nervios, de emociones, de mochilas y de reencuentro con compañeros, compañeras y profesorado, tras haber puesto fin a las vacaciones de verano. Abuelos, abuelas, padres y madres se daban cita a las puertas de los distintos centros educativos de la localidad para acompañar en este primer día a sus hijos e hijas.

El primer centro en abrir sus puertas era El Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Rodríguez Marín, uno de los centros con más alumnos y alumnas matriculados en toda Andalucía. Posteriormente lo hacían el Colegio Nuestra Señora de Fátima, las Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia, el centro concertado de Santa Ángela, y, finalmente el Centro Infantil Puerta Osuna, de la misma forma que también ha comenzado el Colegio de Educación Especial “La Merced”. La próxima semana lo hará el Conservatorio Elemental y el Profesional de Música, y el Centro de Educación Permanente “Claro Campoamor”, coincidiendo con el inicio de Secundaria y Bachillerato.

Sobre el inicio de este nuevo curso escolar, la delegada municipal del Ayuntamiento de Osuna, Ana María Lebrón, que manifestado que “este primer día se vive con el deseo de que todo comience con normalidad, como así ha sucedido, tanto en lo referente a la incorporación del alumnado y la escolarización en sus respectivos centros como del profesorado.”

Sin embargo, Ana María Lebrón sí ha incidido en “dos deficiencias importantes que se han dado en este inicio del curso escolar, que no son competencias del ayuntamiento sin que se haya obtenido una respuesta positiva por parte de la Junta de Andalucía.”

Sobre esta problemática, la delegada municipal de Educación ha explicado que se trata “del no funcionamiento del nuevo comedor del CEIP Puerta Osuna en tiempo y forma, el cual está totalmente terminado y equipado para que pudiera prestar su servicio a partir de mañana, 11 de septiembre. Un servicio que no comenzará mañana miércoles, 11, debido a que la Junta de Andalucía no ha designado a la empresa de catering, ocasionando graves problemas a determinadas familias.”

Una reclamación que la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, le he expuesto al delegado territorial de Educación en una reunión mantenida recientemente en Sevilla en la cual también le ha traslado “la necesidad de contar con tres monitores de apoyo para los niños y niñas con necesidades educativas especiales, dado que es insuficiente con los dos que actualmente prestan sus servicios, uno de ellos compartido entre el CEIP Nuestra Señora de Fátima y Puerta Osuna, y un solo monitor para el CEIP Rodríguez Marín, el cual tiene un total de 17 alumnos y alumnas con estas necesidades especiales”. Un centro, en el que, por otra parte, se han suprimido dos aulas de Primaria para este curso.

Con respecto a las obras de mantenimiento, conservación y mejora de los centros educativos de Osuna, la delegada municipal de Educación ha destacado que “una vez más, hemos venido trabajando intensamente a lo largo del verano para lograr que las instalaciones de todos los centros escolares públicos estén en las mejores condiciones al inicio de este curso, habiendo destinado un considerable importe económico global de para este fin. Actuaciones muy diversas, en función de las necesidades de cada centro, relacionadas con la mejora de su mantenimiento a nivel general, o bien, de mayor envergadura, como ha sido precisamente la construcción del comedor del colegio de Puerta Osuna, o el cambio de luminaria en la zona de Infantil del CEIP Rodríguez Marín.

Unas obras de mejora y de mantenimiento previas al inicio de curso que se suman a las que, de manera continuada e intensa se realizan a lo largo del año, en los distintos centros, con el objetivo de que estén dotados de las infraestructuras adecuadas para que los escolares dispongan de las mejores condiciones para el buen desarrollo del curso escolar.”

Igualmente, el Ayuntamiento de Osuna ha abierto este año la convocatoria de ayudas públicas municipales para la adquisición de material escolar y libros de textos, que cuenta con un presupuesto del Ayuntamiento de Osuna de 10.000 euros y de la que se van a beneficiar las familias con hijos e hijas desde segundo ciclo de infantil hasta bachillerato, contribuyendo así a la igualdad de oportunidades.