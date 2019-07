Unos Sanfermines pasados por agua en Guillena

El chupinazo, los encierros y los mozos vestidos de blanco, con pañuelo rojo al cuello y corriendo delante de los astados, son patrimonio de las universalmente conocidas fiestas de Pamplona. Y también de Guillena, donde el domingo 7 de julio vuelve a celebrarse el ya tradicional encierro, con la peculiaridad de estar pasado por agua.

Porque también correrán toros. Pero no morlacos de centenares de kilos, sino carretones de entrenamiento, habituales en el aprendizaje y la práctica de novilleros y matadores. Con ellos no hay que temer ningún percance porque los simulados astados no envestirán, sino que mojarán sin piedad. Porque estos artilugios están preparados para disparar agua. Un mecanismo ideado por los integrantes del Club Taurino de Guillena – organizador de la actividad junto con las delegaciones de cultura y juventud –, que lanza chorros de agua con los que mojar a los valientes que se atrevan a desafiarlos. El mayor riesgo en este encierro es acabar empapado.

Pañuelos rojos para cumplir los cánones

Si en la capital navarra los astados corren desde los corrales hasta la plaza de toros, en Guillena salen del coso local para correr arriba y abajo sin descanso la calle Real, manejados por los jóvenes integrantes del club. Esta céntrica vía, junto al edificio del ayuntamiento y la plaza de España, será el lugar de celebración del encierro. A las 20.00 horas y con chupinazo incluido, lanzado desde un balcón del ayuntamiento, comenzará la refrescante actividad.

Estos sanfermines a la guillenera están dirigidos para el público más joven. El único requisito es participar vestido de blanco, además de estar dispuestos a correr y a mojarse frente a unos toros que resuellan aguas sin compasión. La charanga ‘Los Alteraos’ pondrá banda sonora a esta fiesta, acompañando las carreras con música festiva, acorde al ambiente que, a buen seguro, se vivirá en este evento. Antes del en encierro se repartirán pañuelos rojos, para cumplir con los cánones de esta fiesta.