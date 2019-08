A vueltas con la línea exprés de Bellavista

No hay tregua vecinal ni en agosto. La asociación de vecinos Jardines de Hércules mantiene su reivindicación con respecto al recorrido de la línea exprés de Bellavista, un anhelo de los barrios del sur de la ciudad y una promesa electoral del socialista Juan Espadas, quien incluso en una visita antes de los últimos comicios anunció su puesta en marcha para «antes de final de año». La entidad no baja la guardia y en pleno estío sigue recabando apoyos de otros vecindarios del Sur así como de grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla. El objetivo: que este nuevo servicio de Tussam finalice el trayecto en el centro de especialidades médicas de Marqués de Paradas y no en el Prado de San Sebastián como ha anunciado el Ayuntamiento.

«No es un capricho. Es una necesidad imperiosa para todos los vecinos del Sur, que estamos adscritos al centro de especialidades de Marqués de Paradas y que tenemos carencias de conexión con la zona del centro. Nos daría muchísimos beneficios a todos replantear el recorrido», aseguran los representantes vecinales de Jardines de Hércules, que cuentan que el pasado 25 de julio entregaron en el distrito Bellavista-La Palmera un escrito dirigido al delegado de Movilidad, Juan Carlos Cabrera, así como al gerente de Tussam.

En dicho escrito se exponen las necesidades de reconsiderar el trayecto de la nueva línea exprés de Bellavista, que como que como las de Norte y Este, conectaría de forma directa Bellavista y Los Bermejales con el Prado de San Sebastián, según ha anunciado el gobierno de la ciudad. «Planteamos la opción de que termine en Marqués de Paradas, donde tenemos las especialidades médicas no sólo los vecinos de Jardines de Hércules, sino todas las barriadas de esta zona Sur de la ciudad. Ya tenemos la línea 37 que va al Prado, y que junto con los apeaderos de Renfe y el Metrocentro, se llega bien al centro. Pero no tenemos cubierto el desplazamiento médico a Marqués de Paradas».

Los portavoces vecinales de Jardines de Hércules, que la semana pasada recibieron el respaldo del grupo Adelante Sevilla con la visita de sus representantes en el Ayuntamiento, insisten en su demanda al argumentar además que con ella «se dan más opciones de llegada al centro», con tres posibles paradas: «San Telmo, Adriano y, la última, en el ya citado centro de especialidades de Marqués de Paradas».