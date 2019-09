Adelante Sevilla exige una comisión de investigación de la crisis de la listeriosis

Susana Serrano, portavoz municipal de Adelante Sevilla, ha exigido hoy la puesta en marcha de una Comisión Municipal de Investigación “que sirva para aclarar lo sucedido, depurar responsabilidades y para que no volvamos a sufrir una crisis alimentaria como la de la listeriosis”. Serrano considera “inadmisible que la empresa Magrudis haya podido estar en funcionamiento durante cinco años sin contar siquiera con la licencia municipal de actividades”, desde 2013 hasta 2018, “durante los dos últimos años de gobierno de Zoido y prácticamente durante los primeros cuatro años de Espadas sin que saltara ninguna alarma”.

La edil de Adelante considera que “es crucial que determinemos si se produjo fue una cadena de errores y un absoluto fallo de los protocolos existentes”, porque “resulta increíble que el Ayuntamiento no tenga constancia siquiera de que una empresa, sin licencia municipal de actividades, esté distribuyendo en el mercado productos alimentarios”. “Este es un grave fallo de los protocolos de seguridad alimentaria y es urgente que analicemos la dimensión que tiene esta cadena de errores”, sentencia Serrano. La portavoz de Adelante señala que “no es hasta 2018 cuando el empresario solicita la licencia de actividades, posiblemente para pedir la licencia de obras que le permitiera ampliar la fábrica”. “Sabemos que la obra finalmente se llevó a cabo, sin licencia, coincidiendo las fechas además con el inicio del brote de listeriosis”, detalla la edil.

Para la portavoz municipal de Adelante “la pésima gestión de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía no puede ser la excusa del gobierno municipal para no dar explicaciones, investigar y buscar soluciones a los graves errores detectados” y pide “la máxima transparencia” al ejecutivo de Juan Espadas. La concejala de Adelante Sevilla considera que “los errores que se cometieron a la hora de realizar las pertinentes inspecciones a Magrudis pueden deberse en parte a las carencias de personal y medios de la plantilla municipal, que afectan tanto al laboratorio municipal y al área de Consumo como al área de Medio Ambiente y a la Gerencia de Urbanismo” y recuerda que “no es la primera vez que nuestra fuerza política denuncia la carencia del personal necesario para cumplir con las inspecciones que el Ayuntamiento tiene que realizar”. Susana Serrano ha querido destacar “la gran cualificación profesional y el enorme trabajo que realizan los profesionales que trabajan en nuestro Ayuntamiento y que, sin embargo, sufren una endémica falta de medios y recursos”.

“Hace no mucho tiempo los afectados de iDental ya sufrieron las consecuencias de que el Ayuntamiento no pusiera en práctica los controles e inspecciones a que está obligado por Ley”, recuerda Serrano, para quien “es importante que pongamos en marcha una Comisión Municipal de Investigación para determinar si el Ayuntamiento de Sevilla cuenta con la plantilla y los medios necesarios para cumplir con sus obligaciones respecto a garantizar la seguridad alimentaria de la ciudadanía”. “Debemos poner cuantos medios sean necesarios para garantizar que no volvemos a sufrir una crisis alimentaria como esta”, concluye Serrano.

Adelante Sevilla quiere mostrar una vez más su solidaridad con todas las personas que se han visto afectadas por la actual crisis alimentaria y quiere a su vez agradecer a Facua la gran labor realizada en defensa de la ciudadanía, recordando además que fue la asociación en defensa de los consumidores quien exigió ya la semana pasada la puesta en funcionamiento de una comisión municipal de investigación para aclarar lo sucedido.