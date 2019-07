Alertan de retrasos en la instalación de toldos

El Partido Popular ha denunciado hoy los retrasos en la instalación de toldos en el centro “algo que viene sucediendo de manera habitual en los gobiernos de Espadas y que carece de explicación lógica más allá de la mala gestión del gobierno”, ha explicado el portavoz adjunto Juan de la Rosa.

En este sentido, De la Rosa lamenta que es incomprensible que “algo que es previsible, como la llegada de las altas temperaturas en el último tramo de la primavera, no es respondido con eficacia por parte del gobierno municipal al que siempre le acaba sorprendiendo el calor con los toldos sin poner por no hacer los deberes a tiempo. Parece mentira que después de cuatro años gobernando, todavía no se han percatado en el gobierno municipal que desde mayo deberían de estar las calles protegidas del sol”.

“Esto va en contra de los ciudadanos, de las personas que nos visitan y perjudica a los negocios de la calles comerciales que, ante tanta imprevisión, son calles menos habitables y menos transitadas”, argumenta el edil popular.