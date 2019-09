«Cada día nos preguntamos a quién le tocará el próximo robo»

Es el caso, por ejemplo, de la tienda de pinturas Eurotex, situada en la calle Medina y Galnares, esquina con Cataluña, frente a la iglesia. Este negocio ha sufrido dos asaltos en el último mes, al que hay que sumar uno más la pasada primavera. “La primera vez nos entraron por la puerta. Fueron más los destrozos que lo que se llevaron. No llegamos a presentar denuncia y reforzamos el acceso de entrada”, explica uno de los trabajadores, que asegura que lamentablemente la cosa no terminó ahí.

Hasta siete robos a comercios en diez días. Es el triste balance que este verano ha desatado la indignación en San Jerónimo. Los vecinos han manifestado ya su preocupación a la Policía Nacional, quien, según relato de la asociación vecinal, ha prometido un aumento de vigilancia que “de momento, no se ve ”. Por su parte, los comerciantes están hartos y hay quien plantea la opción de organizar una manifestación de protesta exigiendo una mayor seguridad. “Es la primera vez que se producen robos con tanta frecuencia. Cuando cerramos cada noche, nos preguntamos quién le tocará el próximo robo. Hay locales en los que han llegado a entrar hasta tres veces”.

Eso sí, los responsables de este conocido negocio de pinturas han vuelto a tomar medidas de seguridad en el local, al tiempo que exigen más presencia policial en todo el barrio. “Que no podemos venir a trabajar siempre con el miedo metido en el cuerpo”.

Cuenta que no recuerda una situación similar en el barrio. “Es la primera vez que me ha pasado y llevo aquí más de siete años. Forzaron la persiana, la levantaron y se entraron. Se llevaron aceites, frutos secos, el dinero de la caja y todo lo que han pillado por delante”. Junto a ella, ayer mismo trataron de robar también en un bazar chino. “Esto no cesa. Hay muchos robos a comercios”.

Lucía apunta también que ha presentado denuncia ante la Policía Nacional, a la que reclama públicamente “más vigilancia y seguridad” para acabar con estos hurtos y otros delitos que se están produciendo en la calle: “Hay personas que se dedican a esperar a que los mayores salgan del banco, para atracarles y quitarles el dinero. Esto ya es demasiado”.