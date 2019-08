Cuatro autobuses de Tussam han ardido en mes y medio

“No se puede poner ni un minuto más en peligro a los usuarios de Tussam ni a sus conductores que, en estos casos, están asumiendo tareas de riesgos que no les compete y para la que no están formados”, explica Flores.

“Desde el Partido Popular le pedimos al gobierno que investigue a fondo las causas de cada uno de los incendios y, en su caso, depure responsabilidades . No es lógico que tras las inversiones que se están haciendo en la nueva flota se produzcan situaciones en la que no funcione el sistema anti incendio ”, advierte Flores.

Igualmente, desde el Partido Popular se señala que los nuevos vehículos de Tussam llevan incorporados unos costosos sistemas anti incendio que, en algunos de estos casos, no están funcionando y han fallado. De modo que han sido los propios conductores junto a la Policía Local los que han tenido que sofocarlos empleando los extintores del interior del vehículo.

“Hay empleados que nos apuntan que el problema está en los alternadores cuya revisión se debe hacer a los 150.000 kilómetros y no a los 200.000 como se viene realizando”, explica el edil Ignacio Flores.

El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla y vicepresidente de TUSSAM, Juan Carlos Cabrera, ha garantizado “la seguridad de la flota de TUSSAM en la que no existen fallos sistemáticos” y ha lamentado el "reiterado ataque del PP" a los servicios públicos que presta el Ayuntamiento “y su irresponsabilidad al no contrastar informaciones, generando el alarmismo entre los usuarios y usuarias de Tussam con malintencionadas falsedades que evidencian un nulo servicio a la ciudad y una labor de oposición que no se merece Sevilla”.

El delegado ha asegurado que “es mentira que hayamos sufrido el incendio de cuatro unidades y que las incidencias se relacionen con una misma pieza. Tres de las cuatro unidades que dicen que han ardido estaban funcionando horas después de haber sufrido averías menores que en algún caso han creado alguna molestia a los pasajeros, como las pérdidas de anticongelante o de aceite que han podido originar vapor de agua o humo. Los tres sistemas antiincendios que se instalan en cada unidad con las últimas tecnologías no se activaron porque no se había alcanzado la temperatura propia de un episodio de fuego en el motor, y por supuesto, en ningún caso se ha producido peligro para la integridad de los pasajeros.