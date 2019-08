Detenido en Triana un delincuente que estaba fugado

La Policía Local de Sevilla ha detenido a un hombre de 40 años sobre el que pesaba una orden de detención e ingreso en prisión por parte de un juzgado de lo penal de Huelva.

Según han relatado fuentes municipales a Europa Press, a media tarde de este jueves se envió una patrulla a la calle Cristo de las Tres Caídas del barrio de Triana ante las sospechas de una discusión entre una pareja por parte del Gabinete de Transmisiones del 092.

Una vez llegaron los agentes, tras identificar a los protagonistas del incidente y realizar comprobaciones rutinarias, constataron que un juzgado de lo penal de Huelva había dictado orden de detención e ingreso en prisión contra el hombre, toda vez que este, tras un permiso penitenciario, no había vuelto en la fecha correspondiente.

En cuanto a la posible discusión, origen de la llamada, ambos por separado negaron a la Policía que hubieran discutido y los agentes pudieron comprobar que no había lesiones. Respecto al motivo de no regresar a prisión tras el permiso, el hombre manifestó en su descargo que "se le había olvidado". No obstante, los policías procedieron a su detención y traslado hasta dependencias policiales, donde quedó puesto a disposición judicial.