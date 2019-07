Díaz: «España no puede estar atrapada en el egoísmo de Casado y Rivera y el ego de Iglesias»

"España no puede estar atrapada en el egoísmo de Casado y Rivera y en el ego de Iglesias, España está por encima de eso, y hay otras formas de cooperar como le está ofreciendo Pedro Sánchez", ha insistido Díaz, que ha subrayado que "se tienen que abstener todos" para permitir la investidura porque "cuando uno tiene alternativa no se puede impedir que el único que puede formar gobierno lo haga".

"No entiendo la actitud de PP y Cs y tampoco entiendo que Iglesias no vea la dificultad de poder aceptar lo que están planteando", ha añadido Díaz, que ha señalado que PSOE y Unidas Podemos pueden "coincidir en la política social, pero dentro de unos meses va a salir la sentencia del procés y si hace unos meses en la Mesa del Congreso votaron en contra de la suspensión de los diputados presos, qué hacemos cuando llegue ese momento". "¿Va a haber ministros de dos partidos con posiciones distintas dentro del Gobierno?", se ha preguntado.

Díaz ha admitido que en aquel momento se equivocó por "no decir antes" que era partidaria de la abstención porque el PSOE vivió entonces "un proceso duro y doloroso que lo hubiera sido menos si yo hubiera dicho antes aquello que pesaba, pero en ese momento había compañeros que te decían no lo digas, que muchos dentro del partido no lo van a entender".

"Ahora Pedro Sánchez y yo miramos al futuro y el PSOE tiene toda la legitimidad para pedir la abstención de PP y Cs porque nosotros hicimos un ejercicio patriota de amor a España que ellos no demuestran ser capaces de hacer", ha insistido la dirigente socialista, que también ha emplazado a Iglesias a "no pensar en lo que él necesita sino en lo que necesita España, y si tiene algo que aportar que lo aporte en las mesas de negociación y diálogo". En su opinión, la negociación de la investidura no debe plantearse como un "desafío" o como un "pulso para ver si al final me llevo el cargo".

Díaz ha rechazado apuntar nombres de independientes que pudieran formar parte del Gobierno porque "no me corresponde" pero ha insistido en la inestabilidad de un gobierno de coalición en el que cuando salga la sentencia del 'procés' haya "ministros que piensan de una manera y ministros que piensan de otra".

"Iglesias debe entender que está en su derecho de defender la autodeterminación y que no se suspenda a los diputados presos pero Pedro Sánchez también está en su derecho de garantizar la unidad de España, el respeto a la Constitución y el ordenamiento jurídico y una España unida y plural", ha recalcado antes de advertir de que Iglesias puede ser "leal a su programa y a lo que acordemos en política social, pero en lo que se refiere a la unidad del país va a hacer inestable al Gobierno y por eso entiendo a Pedro Sánchez".

Preguntada por su experiencia de gobierno de coalición con IU en Andalucía, en la que tuvo a Diego Valderas como vicepresidente, Díaz ha defendido que Diego Valderas "no es lo mismo que Pablo Iglesias y no fue quien provocó la crisis" en aquel Gobierno andaluz, que "fue bueno hasta que a Podemos le incomodó" cuando iniciaba la confluencia con IU. Además ha diferenciado escenarios subrayando que "un gobierno autonómico no tiene la responsabilidad de garantizar la unidad de España" y recordando que "cuando IU firmó conmigo aquel acuerdo no estaba defendiendo la autodeterminación, que después apareció en la confluencia con Podemos".

Frente a las críticas que recibe Sánchez por estar abordando la investidura con "brazos caídos", la líder del PSOE-A ha destacado que Sánchez ha decidido "llevar en primera persona la negociación en un gesto que le honra y que tiene un desgaste" y además ha optado por "no responder a los ataques de estos días, en algunos casos virulentos".