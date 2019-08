El Ayuntamiento niega irregularidades en el proyecto de la Puerta de la Carne

El delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha negado la existencia de "irregularidades" en el expediente urbanístico de las obras de la Puerta de la Carne para convertir este espacio, actualmente degradado, en un centro cultural, gastronómico y de ocio.

En un comunicado, Muñoz ha pedido a Adelante Sevilla que analice bien el expediente, su contenido y sus plazos y la propia normativa urbanística "antes de lanzar sus acusaciones infundadas sobre irregularidades".

Así, ha explicado que, tras el acuerdo de 15 de marzo de 2019 de la Junta de Gobierno Local, la empresa concesionaria de este proyecto presentó un reformado del proyecto básico visado para las obras de rehabilitación puesto que la solución técnica final, después de los hallazgos arqueológicos, pasaba por modificar el sistema constructivo, mediante la ejecución de unas pantallas de hormigón armado que conformen un único recinto estanco.

Este documento técnico está todavía en fase de estudio y análisis, sin que haya un pronunciamiento hasta la fecha la Gerencia de Urbanismo, mientras que ha manifestado que la exigencia de presentar el proyecto de ejecución de ese reformado --el tercero que se realiza-- "se hará cuando sea informado favorablemente por la Junta de Gobierno".

Según ha agregado, será como "se ha desarrollado toda la tramitación administrativa de este expediente y de prácticamente la totalidad de los expedientes administrativos en los que hay edificios con tan alto nivel de protección", por lo que el Ayuntamiento ha considerado que "no cabe presentar un proyecto de ejecución antes de que desde Urbanismo se autorice el reformado, y esto es de lógica", ha abundado.

A juicio de Muñoz, "no es irregular el que el concesionario no haya presentado hasta ahora el proyecto de ejecución", tal y como asevera Adelante Sevilla, "porque todavía no tiene aprobado el reformado", que ha sido necesario por una cuestión patrimonial, al tenerse que integrar en el edificio los restos encontrados, tal y como obliga la Consejería de Cultura de la Junta, además de otra cuestión técnica, la relativa a la profundidad del nivel freático.

El nivel del manto freático de agua subterránea se ha comprobado tras los ensayos y las pruebas de bombeo, que se localiza a la cota --de 4,10 metros con informes geotécnicos de 2018 tras las prospecciones arqueológicas, frente a la que se tenía anteriormente que era del orden de menos de 7,10 metros o de menos de ocho metros con datos de 2008.

En cuanto a los usos culturales, se plantea una sala multiusos en sótano menos dos, no dos, en doble altura con el espacio cultural de integración de los restos arqueológicos con un sótano menos uno y los usos serán conformes a los pliegos de adjudicación de la concesión y las normas urbanísticas, entre ellos la cesión del 20 por ciento del espacio cultural al Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), conforme a la oferta presentada por el licitador, valorada en su día en los informes técnicos de la licitación.

"Esta cuestión y su gestión no están cerradas por motivos tan obvios como que todavía no hay autorización para las obras, por lo que es lamentable que Adelante persista en lanzar acusaciones infundadas y basadas en lecturas incorrectas del proyecto", ha manifestado el edil sevillano.

A su juicio, logra así "sembrar dudas sobre una iniciativa de gran calado patrimonial, cultural y económica que ha conseguido desbloquear este equipo de gobierno respetando con minuciosidad la legislación y salvaguardando el valor patrimonial del edificio y se exige, por tanto,rigurosidad a Adelante Sevilla", ha concluido el delegado.