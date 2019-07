El Ayuntamiento solicita 19,6 millones para la ampliación del Metrocentro

La primera Comisión Especial de Control ha contado con el estreno de un importante número de concejales en el Salón Colón, entre ellos el edil de Vox Gonzalo García Polavieja, quien afeaba a Rojas que lo se refiriera a su formación como un «partido ultra» al «atentar contra la honorabilidad» y apelaba al reglamento del Pleno en su defensa. «Fuera de estas puertas se podrá decir lo que quiera pero el reglamento aquí obliga a tratar con respeto al resto de partidos y Vox nunca usará esos términos», sentencia.

Al hilo de ello, tanto Adelante, con el propio Rojas, como el PP y el PSOE se dirigían a García Polavieja para indicarle que, en ocasiones, las intervenciones llevaban aparejadas algunos calificativos pero que existía, en todo momento, respeto a los posicionamientos.

De hecho, el portavoz adjunto de Adelante le recordaba que, si le llama ultraizquierda le dará la razón. «Yo no tengo problema», afirma, añadiendo que alguna vez llama socialdemócrata al PP o liberal al PSOE, mientras ellos le llaman «comunista». «Son posicionamientos y no pasa nada. Cada uno se posiciona del cero al diez y creo que no es un descalificativo, pero si creen que lo es tendrían que hacérselo mirar. Quien se pica ajos come», concluye.

Tras él, el concejal del PP Rafael Belmonte ha añadido al edil de Vox que «esa cuestión no tiene ningún tipo de choque con la defensa ardorosa de los intereses políticos de cada uno en representación del electorado». «Evidentemente en el Pleno se producen debates ardorosos y yo le llamo a Rojas izquierda radical cada vez que puedo y me meto políticamente con otros compañeros, pero eso no es óbice para que se respeten las posiciones de cada uno. Me meteré ahora con Cabrera pero hemos quedado para cenar la semana que viene», advertía.

Por ultimo, el presidente de la comisión, Juan Manuel Flores (PSOE), indica que hay que defender los posicionamientos de cada uno «pero tenemos que ser capaces de entendernos como vecinos dentro y fuera del Ayuntamiento».