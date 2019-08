El contundente mensaje del hijo de Alberto Jiménez-Becerril a Dani Mateo

Alberto Jiménez-Becerril García, hijo de concejal sevillano del PP asesinado por ETA Alberto Jiménez-Becerril y Ascensión García Ortíz, ha contestado de una manera contundente al tuit del humorista y presentador Dani Mateo, que este domingo a través de una polémica publicación en Twitter hizo un paralelismo entre ETA y Franco: «Cuando se habla de Franco, dicen que no hay que andar removiendo el pasado, pero con ETA... Oye! Que no pase un día sin avivarla, no se nos vaya a morir».

También a través de esta red social, Jiménez-Becerril le contesta a Mateo: «Tengo 28 años, llevo casi 21 sin mis padres por culpa de ETA, si Dios quiere, me quedan muchos años de vida, y te aseguro que hasta el último día de mi vida voy a recordar a mis padres y a quienes les asesinaron, para que personajes como tú no ganéis la batalla de la memoria!»