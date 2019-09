El PP alerta de falta de previsión en actuaciones de desratización en los colegios

La concejal popular ha destacado que “los trabajadores del Zoosanitario, tenían previsto actuar en los colegios en el mes de agosto, pero el Ayuntamiento decidió no tener a nadie de mantenimiento que les pudiera dar acceso a los mismos, en definitiva, no pudieron entrar en ningún colegio”.

Rincón ha señalado que “nos encontramos con un inicio del curso escolar donde el Ayuntamiento ha vendido un lavado de imagen de Lipasam limpiando las entradas de los colegios, pero no se ha preocupado para nada de lo que ocurre de puertas para dentro: Falta de limpieza, puertas o persianas rotas, falta de desbroce, presencia de cucarachas e incluso de roedores”.

Rincón ha detallado que “no hay que esperar a que lleguen las denuncias de las asociaciones de madres y padres de alumnos o directores para intervenir. El gobierno se tiene que adelantar a los posibles problemas, y no lo que ocurre en Sevilla que las quejas se están comiendo al gobierno de Juan Espadas por su incapacidad”.

Rincón ha explicado que “ante esta situación, los compañeros del Zoosanitario se encuentran desbordados interviniendo en los colegios para atajar cuanto antes este problema y que los más pequeños no tengan que sufrir situaciones de peligro”. Ha añadido “ pero, ya han empezado las clases y todo esto se podría haber evitado”.

“No entendemos como el señor Espadas no contempla en la agenda de gobierno algo que debería ser obligatorio, porque estamos hablando de menores, de salud pública y de situaciones que se pueden evitar si se actúa realmente como alcalde de Sevilla , y no como alcalde de foros y encuentros internacionales, al que poco le preocupa lo que ocurre realmente en Sevilla”, ha destacado la edil popular.

Rincón ha añadido que “el problema no acaba aquí, saben ustedes que venimos denunciando la falta de limpieza generalizada en la ciudad, presencia de roedores en múltiples puntos de la misma y a cualquier hora del día”. En definitiva, “calles, plazas, parques e incluso en salones de los propios vecinos o en el inodoro de un señor que trabaja para una comunidad de propietarios”.

La concejal popular ha concluido que “los vecinos de Sevilla no pueden más. ¿Qué tiene que ocurrir en la ciudad para que el alcalde de la ciudad tome cartas en el asunto y deje de mirar para otro lado? ¿Qué hay que hacer para que tenga coordinada y prevista las actuaciones en los colegios y no tener que desratizar con los niños en las aulas? ¿Tienen que salir más ratas por los inodoros para que atienda de una vez las más de 500 reclamaciones que hay en el zoosanitario”. Ha añadido que “tenemos un problema generalizado de limpieza en la ciudad que se está convirtiendo endémico y no hace nada. Tenemos un problema generalizado de presencia de ratas en la ciudad y tampoco hace nada. Si esto va a mas, se va a convertir en un problema de salud pública y el alcalde será el único responsable”.