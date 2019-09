El PP lamenta que Espadas no haya tomado medidas para evitar futuros casos de Magrudis

No obstante, “lo más preocupante es que, todavía, Espadas no haya tomado una sola medida para evitar futuros casos como el Magrudis. No se le conoce ni una sola acción en cuestión de recursos humanos y materiales para dar respuesta a las necesidades y las exigencias que hoy tiene la ciudad en seguridad alimentaria ”, ha explicado.

Beltrán Pérez ha lamentado que, hasta la fecha, el gobierno municipal no haya facilitado la documentación sobre los controles previos realizados a Magrudis. “Lo hemos pedido por activa y por pasiva, por escrito al alcalde y a través de los medios de comunicación. ¿Qué tiene que esconder este alcalde para llevar casi un mes negándonos las actas de los controles previos realizados a Magrudis?” , se pregunta el portavoz.

Beltrán Pérez ha alertado los incumplimientos normativos que Magrudis ha cometido ante la pasividad de los controles del Ayuntamiento.

-En primer lugar, el gobierno municipal ha estado tres años sin detectar la ausencia de licencia de actividad. Ni siquiera durante la inspección de 2016 que aseguran haber realizado.

-En segundo lugar, se produce una negligencia por ausencia de inspección tras la declaración del Nivel de Autoprotección C que obliga a una inspección cada 18 meses y el gobierno alega irresponsablemente, que no es obligatoria.

-Por último y en tercer lugar, cuando la empresa decide optar a la licencia de actividad al cabo de los tres años lo hace por declaración responsable y el gobierno lo acepta. Sin embargo, la empresa no cumplía con los requisitos necesarios para atenerse a esa declaración que, negligentemente, el gobierno acepta. “Magrudis no cumplía los requisitos, no estaba entre los supuestos que permiten la actividad por declaración responsable sino por calificación ambiental. La prueba es que ahora se ha anulado por defectos de forma y fondo”.

Por todo ello, “seguimos esperando que el gobierno municipal nos facilite la información que le hemos pedido y no sea obstáculo para llegar a la verdad. Lo principal es que esto no vuelva a ocurrir y para ello es urgente saber qué se ha hecho y, sobre todo, qué medidas se van a hacer y que a día de hoy no se han aplicado”, ha concluido.