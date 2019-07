El PP pide aclarar la integración de Medio Ambiente en Urbanismo

La concejal del Grupo Popular, Ana Jáuregui, ha manifestado hoy “la preocupación del Grupo Popular con la falta de transparencia que tiene el señor Espadas en relación a la unificación o integración del Servicio de Protección Ambiental en la Gerencia Municipal de urbanismo”.

Jáuregui ha recordado que “el Gobierno municipal no ha cumplido con el acuerdo del Pleno que aprobó la integración del Servicio de Protección Ambiental en la estructura de la Gerencia de Urbanismo, y además se ha dedicado en estos cuatro años a desgastar con sus políticas de personal la estructura del Servicio de Protección Ambiental, lo que ha llevado a su deterioro y a la incertidumbre y al desánimo de sus trabajadores, provocando así que parte del personal haya solicitado cambios de destino, no habiendo cubierto la mayoría de las vacantes generadas y mermando de esta forma la capacidad de trabajo del Servicio de Protección Ambiental”.

“Nos preocupa esta grave situación provocada por el gobierno municipal, que ha resultado incapaz de llevar a cabo la integración de medio ambiente con urbanismo, lo que se traduce en el retroceso en el proceso de concesión de licencias en Sevilla y por tanto en un freno al crecimiento económico de la ciudad”, ha manifestado la concejal popular. Ha añadido que “estas circunstancias que el grupo popular auguró cuando el gobierno municipal planteó la modificación de los estatutos de la Gerencia de Urbanismo de manera precipitada, sin negociación con los trabajadores afectados, y sin una hoja de ruta definida”.

Por este motivo, “vamos a elevar a pleno, el próximo jueves 25 de julio, una pregunta al alcalde en relación a este asunto, una pregunta para que nos aclare de forma clara y concisa que piensa hacer a este respecto, sin tapujos ”.

Jáuregui ha detallado que “ existe una gran contradicción entre las actuaciones llevadas a cabo en el mandato 2015-2019 por el gobierno del señor Espadas, ya que se modificaron los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo para crear la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y lo que se plantea para este mandato . Ya que en el área de hábitat Urbano donde se encuentra la Gerencia Municipal de Urbanismo, no recoge en la nueva organización propuesta por el gobierno el servicio de protección ambiental”.

“Como verán estas actuaciones no tienen continuidad con la hoja de ruta llevada a cabo por el gobierno en estos últimos cuatro años, tal y como decía el delegado de Urbanismo, Antonio Muñoz en nota de prensa el día 26/07/18, decía literalmente: “Seguimos avanzando en la hoja de ruta, primero modificación ordenanza a continuación negociaciones de la RPT (relación de puestos de trabajo) y las reordenaciones necesarias para que este cambio se haga realidad”, ha explicado la concejal del Grupo Popular. Ha reiterado que “no solo no se ha hecho esa negociación de la RPT, ni la reordenación de medios humanos y técnicos, si no que se plantea dos áreas distintas”.

Además, “durante este último mandato se ha llevado a cabo una política de desgaste de este Servicio de Protección ambiental, les voy a indicar algunas acciones u omisiones:

-No se cubren las vacantes.

-En la última provisión de puestos de trabajo no se han incluido las plazas del servicio de protección ambiental, como excepción con respecto a otras áreas municipales. Por lo que los trabajadores no han podido solicitarlas, lo que significa que a partir de septiembre se irán a otros destinos.

“Estas acciones dejan al Servicio de Protección Ambiental prácticamente sin estructura administrativa, por lo que entendemos que esto forma parte del proceso que está llevando a cabo el gobierno de desmantelamiento de esta área”, ha manifestado Ana Jáuregui. Por todo ello, la edil popular se ha cuestionado “por qué se están llevando a cabo estas acciones contradictorias a lo acordado en Pleno por todos los grupos para la unificación de ambas áreas”.

En este sentido, “le exigimos al señor Espadas que de una vez por todas, solucione esta situación, que ponga al frente de la concesión de licencia y control de las mismas, equipos multidisciplinares, formados por técnicos competentes en materias urbanísticas y en materias medio ambientales, ofreciendo una atención de calidad, garantista y ágil a los ciudadanos e inversores que apuestan por llevar a cabo actividades económicas en nuestra ciudad”. Ha indicado que “hasta ahora hemos visto muchos titulares de Sevilla smarcity, Sevilla ciudad sostenible, sin embargo no vemos una gestión por parte del gobierno que respalde estas iniciativas”.