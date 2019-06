El sindicato de la Policía Local defiende el cierre de las terrazas

El SPPME-A exige al Ayuntamiento de Sevilla que salga en defensa de sus empleados y empleadas. Por una parte, el ataque se hace hacia la Policía Local, más concretamente a la Unidad Línea Verde, encargada de velar para que las actividades de ocio que se desarrollan en nuestra ciudad cumplan con la normativa vigente. Normativa que tienen que cumplir establecimientos pequeños y grandes cadenas hoteleras y centros comerciales. Desde algunos sectores de la hostelería sevillana se ha atacada la forma de proceder de nuestros Agentes, acusándolos de exceso de celo profesional. Desde el SPPME-A manifestamos nuestra total repulsa a dichas declaraciones y avalamos la forma en la que nuestros Agentes han actuado y que sólo se funda en hacer cumplir las normas legales y velar por la seguridad de los clientes de los establecimientos públicos. Se ha denunciado que por parte de la Policía Local se han cerrado 2 terrazas por las “simples infracciones” de no tener extintores suficientes y tener obstaculizadas, parcialmente, las salidas de emergencias, además de que la Policía Local ha actuado sin denuncia previa de vecinos.

El único responsable de que no existan inspecciones y mediciones nocturnas no son los trabajadores y trabajadoras, es el Ayuntamiento de Sevilla ya que no prevé las consecuencias de su inactividad y lentitud. Desde el SPPME-A no salimos de nuestro asombro ya que el Ayuntamiento de Sevilla aún no ha salido a defender a sus trabajadores, dando la callada por respuesta. Por ello le exigimos que se pronuncia inmediatamente y defienda la labor de sus trabajadores y trabajadoras.