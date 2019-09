El Supremo confirma siete años de prisión para un ladrón que perdió el DNI

Ante esta sentencia, el condenado interpuso un recurso de apelación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), quien lo desestimó y ratificó el fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla. Por ello, el encausado recurrió la decisión del TSJA mediante un recurso de casación al Alto Tribunal.

En concreto, en el recurso de casación interpuesto ante el TS, el procesado alega que se infringió el precepto constitucional de presunción de inocencia al haber ausencia de prueba válida y de prueba mínima "al haber sido condenado en base al testimonio exclusivo de la víctima", así como la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que asiste al recurrente.

Asimismo, fundamenta en su recurso que los hechos acaecidos no serían constitutivos de un delito de detención ilegal, que no serían constitutivos de un delito de robo en grado de consumación y sí de un delito de robo en grado de tentativa, que no serían constitutivos de un delito de lesiones, debiendo haber sido calificados de un delito leve de lesiones, así como que no debe concurrir la circunstancia agravante de disfraz y sí se debe aplicar la atenuante de drogadicción.

A tenor de este recurso, el TS ha indicado que el alegato de infracción de la presunción de inocencia señala que existe prueba de cargo "debidamente razonada" toda vez que indica que "no se trata de evaluar si el tribunal sentenciador debió, o no, dudar de la credibilidad del testimonio de la víctima, sino que si no lo hizo, ello es consecuencia de un ejercicio de racionalidad por parte de aquel, que ha de controlarse en su estructura lógica, no en su resultado valorativo, que integraría tal operación". Con respecto a su alegación de que ha sido vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, la Sala es tajante y señala que "la motivación es más que suficientemente amplia y completa".

Igualmente, el tribunal desestima el pretexto del recurrente de que no existe detención ilegal al entender que en este caso "los autores privaron a la víctima de su libertad deambulatoria como medio para obtener el lucro que pretendían" ya que "desde que entraron en la finca de la víctima le ataron con cinta americana, manos y pies, privándole de movimientos en una situación de vejación y agresión continua y gratuita" prolongándose esta privación "por más tiempo de lo necesario para ejecutar el apoderamiento de las pertenencias de la víctima".

Además, el TS rechaza que el caso no se trata de un robo en grado de tentativa toda vez que en los hechos probados "se relata que los autores se marcharon portando los efectos robados, de manera que la consumación es patente". Continuando esa línea, sostiene la existencia de un delito de lesiones ya que es "evidente el tratamiento médico que ha de predicarse en el caso de rotura de costillas por propia definición de la gravedad de la lesión".

Por último, con respecto a las alegaciones sobre las circunstancias modificativas, la Sala entiende que existe la agravante de disfraz ya que el encausado usó un pasamontañas "como medio para facilitar la comisión del delito o lograr su impunidad, en beneficio de todos los partícipes" y sólo con la pérdida de su DNI en el forcejeo que tuvo con la víctima "pudo ser identificado como uno de los coautores".

En cuanto a la petición de que concurra la atenuante de drogadicción, el TS recalca que "no está acreditada una dependencia grave al consumo de drogas ni menos aún hay base para entender que perpetrara los delitos enjuiciados a causa de esa grave adicción que no consta".