El timo del alquiler ficticio llega a Sevilla

Yo ya recibí muchos correos sobre el anuncio, Soy el propietario del piso anunciado y estoy buscando una persona responsable que pueda cuidarlo muy bien. El piso está totalmente reformado, amueblado con muebles nuevos y con todas las comodidades necesarias. Cuenta con todos los electrodomésticos necesarias, televisor, lavadora, secadora, lavavajillas, nevera, aire acondicionado frió/calor, internet de banda ancha, wifi. Hay lugar de estacionamiento. Es un apartamento en que admiten mascotas. El precio, la cuota mensual de alquiler es de 330 euros (todos los gastos incluidos: agua, luz , comunidad y internet) . Busco una persona para Alquiler mi casa para larga temporada (3 meses a 10 años). Si firmas un contrato de alquiler de 3 meses y quieres quedarte más tiempo en el piso no pasa nada, tu contrato se prorroga de forma automática por plazos anuales hasta sumar un máximo de 10 años. La problema es que tuve mudarme con mi trabajo en Reino Unido, dónde me encuentro en este momento. La propiedad está administrada por Airbnb (es una empresa y una plataforma de software dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos www.airbnb.es). Airbnb se encarga de todo el proceso de alquiler, alquilar mi casa. Si estas interesado dígame algo de información sobre usted .Si desea saber más sobre el procedimiento, por favor dígame algo y le enviaré el procedimiento paso a paso».

La picaresca es algo que está presente en nuestras vida. Los hay que se van sin pagar de un bar, que piden las facturas sin IVA, fingen accidentes que no han tenido para cobrar el seguro... las nuevas tecnologías han ampliado el rango de acción de estos pícaros del dinero . Muchas transacciones no se hacen cara a cara y en eso se amparan.

Además del texto adjuntado anteriormente, nos manda una dirección web con fotos de la vivienda. El enlace, si uno no entiende mucho, pensaría que es de la página Milanuncios, un portal de compra venta y también de alquileres. La diferencia es que al domino de la página, le añade una ‘S’ al final que el dominio original no tiene, con lo cual estamos ante una falsificación o ‘Pishing .

Para hacer una transacción en Airbnb hay que estar registrado , de hecho todos los pagos se efectúan a través de su plataforma. En este caso, como la página es falsa, no te pide registro y la transacción se haría mediante transferencia bancaria a una entidad de Reino Unido. Eso sí, el nombre del beneficiario no se parece en nada con el nombre de la persona con la que, supuestamente estamos hablando para alquilar la vivienda.

Además de esto, la compañía ofrece una serie de consejos para no caer en estos engaños. «Si llegas a una página que parece de Airbnb a través de un enlace en un email o cualquier otro tipo de redirección, asegúrate de que la dirección incluye “https://” y no contiene ningún otro caracter o palabra extraños. El cuerpo principal de la dirección debería contener simplemente “airbnb.com”. Por ejemplo, “airbnb-bookings.com” o “Airbnb1.com” no son direcciones válidas. Ante cualquier duda, siempre puedes escribir “https://www.airbnb.es” directamente en tu navegador para entrar en la web de Airbnb».

Una vez con todas las pruebas de que ese piso es falso, o al menos, no lo alquila por esa cantidad, le volvemos a mandar un mail diciéndole que «esperamos que no sea una estafa», a lo que el arrendador nos responde «Por favor no me ofendas. El proceso de verificación del pago demora 2-4 días hábiles. Después el agente Airbnb te llama para programar una visita, en los próximos días».

Nuestro arrendatario siguió preguntando por email si habíamos hecho el pago. Al decirle que no lo íbamos a realizar porque era una estafa, el protagonista cesó en la comunicación. De hecho, borró todas las páginas que había falsificado para no dejar huella.