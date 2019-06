Espadas revalida mandato en Sevilla y vuelve a gobernar en solitario

Susana Serrano, por su parte, ha manifestando que Espadas podrá contar con Adelante Sevilla para promover "políticas transformadoras que beneficien a la mayoría social y medidas feministas", defendiendo que el recientemente aprobado Plan Estratégico Sevilla 2030 "coincide" con el programa electoral de la coalición de izquierdas, un documento que según ha dicho constituye el "horizonte" del mandato. Además, ha avisado a Espadas de que el resultado electoral refleja que "la mayoría social de Sevilla apuesta por políticas progresistas", para las cuales el alcalde necesitará apoyarse en Adelante si no quiere acabar recurriendo a la derecha. Así, ha prometido una "oposición dialogante y constructiva".

En el caso de Cristina Peláez, ha manifestado que Vox ha desembarcado en el Ayuntamiento para promover "ideas y valores que los demás partidos han renunciado a defender o nunca han defendido" y proclamar "las verdades que nadie osaba decir", como que "los ciudadanos no necesitan que se les inocule una memoria histórica sesgada que con la excusa de cerrar heridas del pasado siembra rencores en el presente", que "la violencia no tiene género" , que "es una aberración poner bajo sospecha legal a todas las personas de sexo masculino por haber nacido varones" o que "abortar es matar al ser humano mas indefenso que existe". "Hemos venido a romper tabúes y decir verdades incómodas, para quebrar los falsos consensos del pensamiento único y la corrección política", ha aseverado.

El popular Beltrán Pérez, de su lado, ha recordado a Espadas el compromiso personal de este último de no aspirar a más de dos mandatos, exponiendo que el PP ejercerá "con claridad el liderazgo de la oposición" como "única alternativa de gobierno", con un "proyecto moderado y centrado donde caben todos" los ciudadanos, cimentado en la "vocación de mayoría" del PP. Además, ha avisado de que al haber decidido gobernar en minoría, "desechando pactos que ofrecieran la estabilidad que necesita el gobierno" de la ciudad, Espadas arranca el nuevo mandato con una decisión "que no es la más acertada" para Sevilla. Y es que según ha recordado a modo de aviso, la ciudad no ha concedido a Espadas ningún "cheque en blanco".

Espadas, por su parte, ha defendido su gestión durante el anterior mandato, exponiendo que "una sana autocrítica no debe empañar los avances" cosechados por la ciudad, gracias un "proyecto que ya tiene unos pilares sólidos" y conformado con el entendimiento del Ayuntamiento como una institución "útil, social, cercana y al servicio de la ciudadanía". "Hemos logrado que la ciudad reaccione y avance, preparando el terreno para culminar un salto cualitativo de Sevilla" en el "periodo programado de ocho" años que Espadas se ha marcado en su trayectoria como alcalde, ha aseverado.