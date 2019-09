«La Línea 3 del Metro se prolongará hasta Palmas Altas»

Es una carretera ciertamente peligrosa, que ha mejorado algo con la puesta en servicio del tramo de la SE-40, que comunica Espartinas con Coria. Pero es cierto que une poblaciones que también han crecido de una manera importante en los últimos años, como Almensilla y Palomares. Tanto en el citado PDIA de 1997 y en el Potau se contemplaba la implantación de un carril bus-vao reservado para el transporte público en este trazado. Ahora, en el Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad en Andalucía (PITMA) que estamos redactando, no cabe la menor duda que tendrá un apartado específico en las comunicaciones interprovinciales este caso concreto. Y es que aquellos que la transitan no conociendo la misma, se ven sorprendidos por el riesgo que asumen al circular por ella. Contemplaremos si efectivamente retomamos la ampliación de la calzada para un carril reservado, si rectificamos su trazado eliminando determinadas curvas ciertamente muy peligrosas; y, lo más importante, dotándolo de un arcén que permita un recorrido seguro de conductores y ciclistas.

En cuanto a nuestra colaboración con la Consejería de Justicia para el plan de movilidad de Palmas Altas, efectivamente no cabe la menor duda que hay que darle una respuesta coordinada y planificada. Por ello hemos elaborado esa mesa de trabajo, a la cual hemos invitado para que se incorpore al Ayuntamiento de Sevilla, porque quiero dejar claro que la voluntad de la Consejería y de la consejera es tener una plena colaboración y una sintonía con el Ayuntamiento de Sevilla, que, en definitiva, eso va a redundar en el interés general de la ciudadanía, y en este caso concreto, de Sevilla y de todos los sevillanos. Así, de la mano Consejería de Justicia, de la Consejería de Fomento y del Ayuntamiento de Sevilla, redactar el mejor plan de movilidad posible para esa zona tan estratégica, que coincide además con un viario de interés general como es el puente del V Centenario... Y aprovecho para decir que desde la Consejería vemos con enorme preocupación la decisión del Gobierno de España de no acometer los túneles de la SE-40, pretendiendo sustituirlo por la ampliación de los tableros del puente del Centenario. En definitiva lo único que conseguiría es agravar– ese cuello de botella que se produce cuando se desciende del puente y confluyen en esta zona tan estratégica a la cual nos estamos refiriendo. Al margen de esto, en el plan de movilidad de Palmas Altas vamos a establecer medidas a corto, medio y largo plazo que fundamentalmente van a contribuir a confluir los sistemas de comunicación mediante el transporte urbano en superficie, que debe asumir el protagonismo Tussam, las conexiones por Cercanías si encontramos la colaboración de Renfe y de Adif para permitir también a través del anillo de Cercanías existente utilizar un ramal desde la zona de Bellavista. Por último, contemplar la posible prolongación de la Línea 3, inicialmente no dibujada en el Metro de Sevilla pero que sería de alguna manera el tercer elemento que contribuiría a coadyuvar un acceso adecuado a toda la zona. Sin olvidar una apuesta por las comunicaciones peatonales, y la prolongación de los carriles bici, que permitan establecer en la zona un complejo intermodal potente, en esta zona del Sur de la ciudad.

Para concluir, ¿en qué otros proyectos de infraestructuras y movilidad trabaja la Consejería de Fomento para Sevilla y su provincia?

A lo largo de la entrevista he hecho referencia en muchas ocasiones a promesas y promesas, y luego a realidades no satisfechas que puede ocasionar una frustración enorme a los ciudadanos. Por lo tanto, vamos a trabajar y estamos trabajando muy seriamente y con mucho rigor a la hora de planificar las infraestructuras. En estos momentos estamos con la elaboración el PITMA 2021-2027, que de alguna manera va a ser el gran marco de ordenamiento en materia de transporte y de la movilidad sostenible en toda Andalucía. En el cual, con un calendario cumplible y con un riguroso sustento financiero, vamos a dejar plasmadas las necesidades y el futuro de las comunicaciones en nuestra tierra a corto, a medio y a largo plazo. Creo que todos los andaluces y los sevillanos en concreto el día que puedan analizar ese documento el PITMA 2021-2027, que no le hemos puesto esa fecha por capricho sino haciéndolo coincidir con el nuevo escenario económico de la Unión Europea. Por lo tanto, permítanme que no escriba la carta a los Reyes Magos, diciendo lo que vamos a llegar y ofrecer para ofrecer.