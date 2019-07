La sevillana Nostromo, en la final como mejor tienda de cómic del mundo

Tras ser nominada al premio de mejor establecimiento de venta al por menor para la edición 2019 de la Convención Internacional de Cómics de San Diego (Comic Con), la principal cita del sector en Estados Unidos y una de las más importantes de todo el mundo, la tienda sevillana Nostromo, enclavada en la céntrica calle Zaragoza de la capital andaluza y especializada en cómic, literatura de ciencia ficción y mercadotecnia de tales ámbitos, ha accedido a la fase final de dicho certamen, en el que se disputa el galardón con otros cinco negocios.

Según figura en la propia página web de la Comic-Con de San Diego, consultada por Europa Press, junto con la sevillana Nostromo, del total de 34 tiendas de todo el mundo nominadas para el premio Espíritu del Cómic de Will Eisner, destinado a reconocer el papel de los establecimientos de venta al por menor, acceden a la fase final las tiendas estadounidenses Alaska Robotics Gallery, Books with Pictures y Cape and Cowl Comics; la portuguesa Kingpin Books y la argentina La Revisteria.

Así, será el próximo 19 de julio cuando el jurado del certamen haga público su decisión respecto a qué establecimiento gana este año el preciado galardón.

Sergio López, responsable de esta veterana tienda de cómics, había explicado ya a Europa Press que tras 22 años de trayectoria en el mundo del cómic y sus productos derivados y ser ya "una referencia en Sevilla y a escala nacional", Nostromo había sido nominada por la organización de la Convención Internacional de Cómics de San Diego para optar al premio Espíritu del Cómic de Will Eisner, dedicado al creador del famoso personaje The Spirit en 1941 y correspondiente a los establecimientos de venta al por menor.