Las trabajadoras de las escuelas infantiles pasan a la acción

Las 73 empleadas de escuelas infantiles andaluzas que se han quedado sin trabajo al asumir la Junta directamente el servicio, han pasado a la acción. Este lunes se han puesto manos a la obra con una serie de movilizaciones para llamar la atención sobre la situación en la que quedarán a partir del próximo 2 de septiembre, cuando tendrían que incorporarse a sus puestos de trabajo.

Ahora mismo están en una situación complicada de limbo laboral, ya que por un lado saben que la gestión no la tiene ya la empresa para la que trabajan, pero, por otro, no han sido despedidas, de modo que no están oficialmente en desempleo.

Por eso, las movilizaciones se inician con destino a que se lleven a cabo en cada lugar donde funcionan estas escuelas, que a principios de agosto pasaron a titularidad de gestión directa por parte de la Junta.

Se trata de las Escuelas Infantiles "Mediterráneo" de Almería, "Rocío Jurado" de Chipiona; "Atunara" de la Línea de la Concepción; "El Faro" de Torrox y "Andaluna" de Sevilla, gestionadas desde sus comienzos por empresas privadas y cuyo personal ha sido subrogado por las diferentes empresas que a través de concurso público y licitación han ido asumiendo la gestión de las mismas.