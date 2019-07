Le deniegan nacionalidad tras afirmar que Fernando VI es el rey actual

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha desestimado el recurso interpuesto por un ciudadano extranjero contra una resolución del Registro Civil que le negó la concesión de la nacionalidad española al "no quedar acreditado" su integración en la sociedad española tras unas pruebas practicadas en las que asegura que Fernando VI es el actual rey de España.

En el fallo, facilitada por fuentes del caso a Europa Press, indica que la cuestión a dirimir se inicia cuando un ciudadano marroquí vecino de la ronda de Pío XII de Sevilla capital formuló en el Registro Civil una solicitud de nacionalidad española por residencia y tras, realizarle a éste un examen reservado para acreditar su grado de integración en la sociedad española, se tramitó un expediente desfavorable a la Dirección General de los Registros y del Notariado el cual resolvió la solicitud de manera negativa.

Esa resolución denegatoria por falta de justificación de suficiente grado de integración en la sociedad española apunta que del conjunto de las pruebas practicadas y de la audiencia mantenida con el interesado "no queda acreditado que haya conseguido el nivel de integración deseable a la sociedad que le acoge" toda vez que "no conoce el sistema político español, no conoce la organización territorial básica del Estado ni tampoco las fiestas nacionales más señaladas".

Así, la resolución recoge que preguntado sobre quién es el Rey de España, el solicitante responde que es "Fernando VI" así como que "no sabe lo que es" la Constitución Española, "no conoce" que Andalucía es una comunidad autónoma y afirma que "las leyes las aprueba el Rey de España". Igualmente, señala que este ciudadano marroquí manifiesta que habla y lee español "pero no sabe" escribirlo.

La disposición, de esta manera, reseña que el adecuado grado de integración en la sociedad española "no se reduce a un conocimiento aceptable del idioma", sino que es "preciso" un conocimiento de las costumbres y adaptación al modo y estilo de vida españoles, por lo que es "insuficiente" su grado de integración a los efectos de la concesión de la nacionalidad.