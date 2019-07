Los bajos precios del aceite provocan una manifestación este martes en Sevilla

Ha señalado que la Junta es competente para llevar a cabo los controles de la producción y del Ministerio dependen otras cuestiones que reivindican y que ayudarían a reequilibrar los mercados y avanzar en precios más razonables, como son las medidas de gestión de mercado, el almacenamiento privado y los avances en autorregulación. "Si hay especulación, no entendemos por qué Competencia no entra a investigar ", ha dicho López.

Por su parte, Asaja-Jaén considera "una irresponsabilidad" y "un acto fuera de lugar" la movilización del próximo 9 de julio, que sale de "una parte minoritaria del sector del aceite". Insisten en que falta unidad y consideran "un riesgo" manifestarse "contra los que nos están tendiendo la mano para frenar la caída del precio del aceite de oliva".

Apuntan que la Junta de Andalucía "apenas" tiene competencias en este ámbito y que ya ha manifestado a través de una declaración institucional todas las medidas que, dentro de su alcance, está poniendo en marcha para ayudar al sector, además de instar al Gobierno central, sobre el que recae el grueso de las competencias, a que defienda en Bruselas medidas reales de autorregulación. Por su parte, el Gobierno de España, "pese a estar en funciones, trabaja codo a codo con el sector para estas mismas medidas".

Por su parte, Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía ha acordado "no secundar" esta manifestación por entender que "es el momento de trabajar con ahínco en las medidas planteadas, y no de llevar a cabo manifestaciones, máxime si no son consensuadas y no atienden a la unidad de acción que sí prevaleció en la concentración de la plaza de las Batallas de Jaén del pasado 29 de mayo".