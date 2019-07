«Mucho golpe de pecho pero luego no conocen a Santa Justa y Rufina»

Han sido los protagonistas del fin de semana por otros motivos. Fueron anunciados como pregoneros del Orgullo y han recibido ataques en redes sociales por darlo caracterizados como Santa Justa (Eba Rubio) y Rufina (David Sigüenza), algo que llevan haciendo casi dos años en la obra de teatro ‘En Sevilla hay que morí’, una sátira que trata de la petición por parte de las santas al pueblo sevillano, con el que están enfadadas ya que se sienten ninguneadas, de más protagonismo y reconocimiento. Entre sus reivindicaciones, la más importante es la de salir procesionando en la Madrugá de la Semana Santa de Sevilla. Para ello necesitan financiación y han organizado un crowdfunding y una petición de firmas que presentarán a las Altas Instancias del Vaticano.

David Sigüenza y Eba Rubio encarnan a Santa Justa y Rufina. Ellos son los integrantes de la obra de teatro y los pregoneros del Orgullo 2019. Para Eba, el pregón ha sido «una experiencia apoteósica. Nuestro nombramiento como pregoneros ha sido muy polémica cuando llegó a los medios porque hay personas que viven en la edad media. La derechita rancia nos puso a parir sin saber de qué iba el tema». David reconoce que «se me ha hecho muy corto. Ha sido una experiencia genial. Nos hemos sentido muy arropados por todo el mundo a excepción de una pequeña parte que son de derechas».

Ambos reconocen que han recibido multitud de ataques por parte de un sector pequeño de la población. Rubio afirma que «me he reído mucho y nos ha venido bien. Ésto se trata de respeto, tolerancia y libertad. No tenían ningún fundamento las críticas porque llevábamos casi dos años representando la obra. Todo lo hacemos desde el respeto. Hacemos humor desde el lugar en el que vivimos». En la misma línea se muestra Sigüenza que comenta que «estas críticas vienen por desconocimiento general. No saben de qué va la obra o cómo tratamos a los personajes. Hemos ido a galas benéficas y nadie se ha quejado. Nosotros no criticamos a la iglesia. Se quejan porque es el Orgullo». Eba puntualiza que «se han ofendido porque es el Orgullo y porque son xenófobos, homófobos y anclados en lo obsoleto y dañino, son intolerantes. Yo les recomendarían que revisaran la historia porque estas santas fueron martirizadas, según la leyenda, por ser diferentes. Me sorprende que estas personas se manifiesten en contra de la libertad de expresión».

Uno de los comentarios que más se puede leer en redes sociales criticando que los actores pregonaran caracterizados de las santas sevillanas el Orgullo 2019 es «con la religión musulmana no hay valor». David Sigüenza, Rufina en las tablas, asegura que «no entiendo nada del mundo musulmán, si lo conociese lo haría pero, no lo conozco. Lo hacemos de Santa Justa y Rufina porque es lo nuestro. Estoy seguro que si lo hiciésemos sobre el mundo musulmán, no vendería la gente de aquí. Queremos acercar lo de aquí. Mucho golpe de pecho pero luego no conocen a Santa Justa y Rufina».