Muere César Pelli, diseñador de la Torre Sevilla

El arquitecto argentino César Pelli, que diseñó la 'Torre de Cristal' en el Complejo Cuatro Torres de Madrid, ha fallecido este viernes a los 92 años, según ha informado el gobernador de la provincia argentina de Tucumán, Juan Manzur.

"Con mucho pesar recibimos la triste noticia del fallecimiento del gran Arquitecto César Pelli. Quiero hacer llegar mis condolencias a toda su familia, sus amigos y a su equipo de trabajo", ha señalado en un mensaje en redes sociales lamentando el fallecimiento de su paisano.

César Pelli (Tucumán, 1926) ha pilotado un centenar de proyectos arquitectónicos en todo el mundo que destacan por la elegancia y sobriedad de las líneas de sus edificios, así como por la forma en que combina materiales como el cristal, la piedra y el metal.

En España ha dejado su impronta en España con varios edificios emblemáticos como la 'Torre de Cristal', el rascacielos que Mutua Madrileña impulsó en el complejo Cuatro Torres de Madrid y que se terminó de construir en 2009. De 250 metros de altura y 50 plantas, está considerado el edificio de oficinas más alto de España y uno de los 100 inmuebles más altos del mundo.

Especializado en la arquitectura vertical, el arquitecto argentino también es responsable del diseño de la 'Torre Iberdrola' de Bilbao, de 165 metros y octavo rascacielos más alto de España, así como de 'Torre Sevilla' en la capital andaluza, de 180 metros de altura.

El argentino es socio fundador de Pelli Clarke Pelli, con sede central en Connecticut (Estados Unidos), uno de los estudios de arquitectura más reconocidos a nivel mundial en el desarrollo de construcciones en altura.

Su obra más emblemática son las torres Petronas de Kuala Lumpur, de 452 metros de altura y que evocan motivos tradicionales del arte islámico. Desde su finalización en 1998 hasta 2003, estos edificios ubicados en la capital malasia fueron considerados los más altos del mundo

En su obra también figuran importantes proyectos como World Financial Center (Nueva York), Two International Finance Centre (Hong Kong), Museo Nacional de Arte Contemporáneo (Osaka), Segerstrom Concert Hall and Samueli Theater (California), Torre de Cristal (Madrid), City Center (Las Vegas), Torre Repsol-YPF y Torre Bank Boston (Buenos Aires).

Fue Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Yale y miembro de la Academia Norteamericana de Artes y Letras, también de la de Diseño, y de la Internacional de Arquitectura y de la de Arquitectura de Francia.

Entre otras distinciones, cuenta con la Medalla de Oro del American Architect Institute (1995), Premio Obras CEMEX de México (2006), Doctor en Artes de la Universidad de Yale (2008) y Premio Lynn S. Beedle a la Trayectoria (2008).

Este despacho, con sede en New Haven (EE.UU.), ha sido premiado diversos galardones internacionales, incluida la concesión a César Pelli de la medalla de oro del American Institute of Architects por su trayectoria profesional.