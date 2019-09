«Nos están tomando el pelo con la limpieza en El Juncal»

Los vecinos de esta zona sur de la ciudad han comenzado a movilizarse para mostrar una situación que califican de «insostenible» , pese a que, como recuerdan, no es nueva. «Llevamos años con este problema, pero ahora las ratas están entrando en las casas. Las tenemos en la cocina, en el pasillo, en el salón, saliendo por el váter... Esa intranquilidad de ya no poder estar ni en tu casa segura », ha explicado una vecina, que junto a un grupo de residentes afectados de la calle Alberche, han recibido este viernes la visita del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, quien en un paseo por el barrio ha escuchado sus testimonios y reclamaciones.

Mariló, que vive en una primera planta, ha relatado cómo fue el momento en el que un roedor ‘se coló’ en su piso. «Estaba en el cuarto con mi hermana. De repente, escuché un ruido raro, me asomé a la cocina y fue mirarme a los pies: ahí estaba una rata tan grande como un gato. ¡Qué impresión! Llamé a los Bomberos y vinieron a casa ». No fue la única sorpresa que tuvo su bloque. Un poco más arriba, en una quinta planta, otro vecino vivió un episodio similar. «A él, le entraron por el lavadero. Dos casos en apenas unos días en un mismo bloque. ¡Esto ya es demasiado!», apunta indignada Mariló, que muestra en su teléfono móvil las fotografías que acreditan aquel día de sobresalto.

De igual manera, los vecinos del Juncal han explicado a Beltrán Pérez que el origen de todo está en el «abandono total» al que lleva años condenado este vecindario del sur de la ciudad. En especial, ponen el foco en un solar próximo a las viviendas y en el bulevar de la Ronda del Tamarguillo. «No vienen barrenderos, viene la sopladora y una vez al mes. El agua... ni se ve. Eso de baldear las calles ni se recuerda cuándo. Las papeleras no se reponen y los acerados, aquí y en todo El Plantinar, están totalmente levantados. Hay muchas personas que se han caído y yo les animo a que denuncien al Ayuntamiento por el mal estado del suelo», sentencian los vecinos, mientras que solicitan al Partido Popular y a su portavoz municipal, Beltrán Pérez, «su mediación» para invertir esta inercia y que «se actúe con periodicidad» en todo el barrio. Aseguran estar «ya cansados» de presentar quejas y escritos al gobierno de la ciudad. «Porque esto ya se ha llevado al distrito, al Ayuntamiento, al Defensora del Ciudadano... se han recogido firmas y aquí no ponen remedio»

Por su parte, Beltrán Pérez ha explicado que «es lamentable que no se baldee con frecuencia, que no limpien los contenedores ni papeleras, que falten papeleras, que haya suciedad incrustada en el suelo, que haya zonas por las que no se pueda ni andar porque el suelo está pegajoso y por malos olores». El portavoz municipal del PP en el Consistorio hispalense ha añadido que «estamos hablando de un problema que se repite en todos los barrios por la incapacidad del alcalde de la ciudad. Es momento de que Espadas se tome en serio este problema de una vez por todas para que Sevilla no sea un auténtico estercolero y cumpla con los vecinos, tras años de ineficacia e incumplimientos».

Por último, Pérez ha recordado que el PP llevará al próximo Pleno una propuesta para la reorganización de Lipasam ante los elevados índices de suciedad, ya que el caos de la limpieza se ha convertido en un mal endémico para la ciudad.

Por su parte, el gobierno socialista de Espadas ha asegurado que el Ayuntamiento «sí atiende» las peticiones de los vecinos de El Juncal y El Plantinar y que los distintos servicios municipales, tales como Lipasam, Parques y Jardines o el Zoosanitario t»rabajan en estos barrios de manera permanente», tal y como lo hacen en el resto de los distritos y barrios de la ciudad. En este sentido, la delegada del distrito Sur, Marisa Gómez, ha afirmado que es «falso que haya una desatención a estos barrios tal y como esgrime el PP».