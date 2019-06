Novilladas de abono: un balance desolador

Este tramo del abono llegaba después de clausurar una gran feria y más que mediado mayo. Volvía el sosiego y la presencia de los cabales a los tendidos maestrantes pero, desgraciadamente, las decepciones se iban a suceder... El interés del primer festejo giraba en torno al estado de forma y fondo del veteranísimo novillero ecijano Ángel Jiménez , que se despedía de la plaza de la Maestranza antes de volver a pisarla para tomar la alternativa en la feria de San Miguel. Jiménez volvió a enseñar su calidad con un primero falto de chispa y alma que tapó con un toreo pleno de expresión, cadencia y compostura que no tuvo refrendo con el acero. Acabaría cortándole una oreja al cuarto, al que sobó en demasía antes de acoplarse con su lado bueno: el izquierdo. Pudo haber sido una tarde de dos o tres trofeos. Se marchó con uno aunque es uno de los nombres que se salvan de la quema... El cartel lo completaban el madrileño Francisco de Manuel, que se mostró voluntarioso; y el placentino Alejandro Mora, más pendiente de la decoración que del contenido. El encierro de El Parralejo, por cierto, estuvo lejos de su fama.

El ciclo de novilladas picadas en el abono de la temporada 2018 ya es historia. Aunque hay muy poco que contar. El balance artístico y estadístico es tan pobre que dibuja un panorama demasiado sombrío para la cantera del toreo . Estas novilladas no dejan de ser un examen del estado de forma y fondo del escalafón menor. Se trata de atisbar posibilidades de futuro en un estrato profesional que, más que nunca, es absolutamente incierto. Con la desaparición del mercado natural de las novilladas –los pueblos- el único clavo ardiendo al que agarrarse son algunas –muy pocas- plazas grandes . Y así estamos...

Los utreros de Espartaco que se lidiaron en el segundo festejo ofrecieron posibilidades que triunfo que no fueron aprovechadas por la terna. El titular de la crónica publicada en su día, Tres novillos buenos y tres novilleros por mejorar, era el mejor resumen de lo que pasó. Hablamos entonces de un primero noble y blandito pero más que aprovechable; de un importantísimo segundo al que había que consentir una primera arrancada tarda; y un más que potable y obediente sexto. Los tres se fueron sin cuajar. Sin paños calientes. La oportunidad era de oro y la suerte había puesto una bolita premiada en cada uno de los lotes pero, entre unas cosas y otras, el asunto se fue diluyendo mientras corrían las horas y caía la tarde. Antonio Grande, curiosamente, cortó una oreja intrascendente a un bruto sobrero de Dolores Rufino en premio a sus esfuerzos. A El Rafi y Kevin de Luis les pesó la tarde.

Pero el tardío calendario litúrgico y festivo de 2019 había enviado la mayor parte de los festejos a las jornadas de jueves y en horario nocturno. No se podía atisbar –allá por marzo- que el mes de junio iba a transcurrir con temperaturas tan suaves. Algunas de las novilladas se resolvieron en un clima que pasó del fresco al frío. Ese clima gélido se hizo especialmente patente la noche del 6 de junio, una fecha escogida con escaso tino atendiendo al ambiente rociero que se vivía en la ciudad. Esa noche desambientada y glacial se lidió un encierro de Dolores Rufino que fue, con mucho, el peor de todo el elenco ganadero. En medio del despropósito, la única luz que se distinguió la aportó el novillero salmantino Manuel Diosleguarde, único actuante que puso ganas, firmeza y predisposición para cambiar el signo de la novillada. Sufrió una fuerte paliza que no le impidió salir a matar al sexto. Le pidieron fuerte la oreja. Le habría venido de perlas. Esa noche, sin novillos a favor, hay que conceder el beneficio de la duda al rondeño Javier Orozco. Al novillero sevillano Fernando Navarro le vino todo muy largo...

El 13 de junio siguió la nocturnidad. También el frío y la escasa oportunidad de la fecha, que coincidía esta vez con la vuelta de las carretas del Rocío. El espectáculo, que nunca fue tal, se resume en los seis silencios que saludaron las respectivas actuaciones. Es verdad que los novillos de Soto de la Fuente no ayudaron. Pero también lo es que la terna fracasó en el empeño. Aquilino Girón no llegó a comprometerse con el animal más noble del envío; Parrita –que sufrió una fuerte voltereta- enseñó algún retazo de calidad sin llegar a pasar ninguna raya; Pablo Páez mostró formas clásicas con su primero pero la cosa no pasó a mayores. Ahí se había tocado fondo...