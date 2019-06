«Nuestro rechazo no tiene que ver con el racismo sino con la saturación de centros sociales»

«No nos hemos dejado ni nos dejaremos manipular por ninguna fuerza política. Solo perseguimos vivir en paz en nuestras casas y pasear tranquilamente por nuestros parques, al igual que el resto de ciudadanos y no tener que acumular la solidaridad de toda Sevilla en nuestra zona». Se puede decir más alto pero no más claro. Los vecinos de la Macarena estallan ante las continuas acusaciones de manipulación política y de insolidaridad en la lucha que tienen abierta contra el centro Mena (centro de insercción de menores) que la Junta de Andalucía tiene previsto ubicar dentro del barrio, una zona «ya de por sí degradada» y con «continuos conflictos» debido a la saturación de centros sociales y albergues que tiene en estos momentos.

En un comunicado que firman hasta seis entidades de la Macarena (la asociación de vecinos Miraflores-Trinidad, la de vecinos y comerciantes de la Macarena, la de San Luis-Pumarejo, San Marcos, Moravia y San Julián), los representantes del barrio elevan el tono de su protesta y arremeten contra «algunos medios de comunicación y grupos interesados», que, en estos últimos días, les han acusado públicamente de ser «poco caritativos» y de «estar manipulados por la extrema derecha». A todos ellos ha respondido de esta forma tan directa y tajante: «Queremos hacer constar que el rechazo de los vecinos al nuevo centro para Menas, en la calle Los Polancos, no tiene nada que ver con racismo, sino con el hecho de que la zona está saturada de centros sociales, y el efecto llamada hace que exista una población itinerante de personas sin techo. El comportamiento incívico de muchas de ellas hacen que la convivencia vecinal no sea posible, llegando a tener verdaderos problemas de inseguridad en la zona».

En esta nota de prensa, las entidades firmantes reprochan a las admnistraciones autonómica y local falta de planificación con este proyecto polémico que ha despertado el rechazo inicial de buena parte del barrio. «No comprendemos como desde la Consejería de la Infancia no se ha hecho un estudio del impacto que tendría dicho centro en la zona, y de lo contraproducente -insisten de nuevo- que es traer a unos menores a insertarse en un barrio, ya de por si degradado y con continuos conflictos vecinales».

De igual manera, recrimina a la Delegación de Bienestar Social del gobierno de la ciudad de Espadas que «no se ha advertido a la Junta de la situación actual de la zona y del compromiso de redistribución del resto de centros sociales que mantiene con los vecinos».