Piden información de la actuación sobre arbolado de Puerta de la Carne

Ecologistas en Acción ha pedido al Ayuntamiento de Sevilla ver la documentación sobre la intervención prevista en el antiguo mercado de la Puerta de la Carne sobre once árboles para conocer los datos de las últimas versiones del proyecto y su tramitación.

Desde la organización conservacionista han explicado a Europa Press que quiere comprobar y estudiar los expedientes administrativos que se tramitan al respecto en la Gerencia de Urbanismo acerca del edificio y plaza anexa --entre las calles Atanasio Barrón y Alejo Fernández-- y han recordado que en otras ocasiones el Ayuntamiento ha permitido el acceso a otros expedientes administrativos.

Ecologistas en Acción, que asegura no haber recibido respuesta municipal, ha explicado que el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Sevilla califica esta parcela como Servicio de Interés Público y Social (SIPS), de tipo Servicio Público (SIPS-SP), con una dotación que comprende categorías como mantenimiento y limpieza de la ciudad, seguridad y protección ciudadana, abastecimiento alimentario como mercados centrales, mercados de distrito, mataderos y otros similares, etcétera, sin embargo, según la organización, "no parece abarcar la actividad que pretenden que acoja este edificio".

Además, ha recordado en un comunicado que en febrero la plataforma 'Salva Tus Árboles Sevilla' alertó de que el servicio municipal de Parques y Jardines incluía en su web fichas de tala de once melias situadas junto al antiguo mercado y que autorizaban su apeo al imponerlo el proyecto para este edificio, "no porque su estado lo requiriera".

Ecologistas en Acción ha cuestionado la decisión de diseño constructivo de este antiguo mercado que fuerza la tala y ha exigido su cambio para que ésta no tuviera lugar.

Al mismo tiempo, ha recordado al gobierno local que el actual delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz (PSOE), en octubre de 2014, durante el gobierno del popular Juan Ignacio Zoido, criticó que un equipamiento público como éste se hubiera "entregado de esta manera a una empresa privada para que haga otro centro comercial más recordando que es un espacio catalogado como equipamiento SIPS en el PGOU", por lo que supondría una "vulneración de la normativa urbanística convertirlo en un centro comercial encubierto".

Asimismo, Ecologistas en Acción ha señalado que la plaza donde se encuentran las melias es un espacio público y no forma parte de la parcela catastral del antiguo mercado, por lo que ha criticado que ahí "pretenden colocar" las instalaciones del edificio que "deberían disponerse dentro de la propia parcela", como en el resto de los edificios de la ciudad".

"Esta pretensión conlleva talar esos once árboles, condena dicho espacio público a ser mucho menos habitable y condiciona mucho su disponibilidad en adelante", ha recalcado la organización.

Además, ha recordado que esa placeta forma parte de la red de espacios públicos que el PGOU establece para conseguir, mediante su acondicionamiento ambiental, dar continuidad visual y funcional al sistema de espacios libres de la ciudad, por lo que "arrasar" el bosquete que hay allí y hacer el lugar inhóspito contraviene dicha determinación.

"Los sucesivos cambios sufridos por el proyecto en su andadura han llevado a que la superficie total de la actuación haya pasado de los aproximadamente 2.900 metros cuadrados iniciales a unos 8.000 metros cuadrados", ha destacado.

La organización ecologista ha señalado que "al principio se autorizaron en el sótano sólo 400 metros cuadrados como máximo, y ahora, en la última versión conocida del proyecto, esa superficie bajo rasante se ha incrementado hasta casi 2550 metros cuadrados.

Ha insistido en que "ahora la intervención pasa por realizar un gigantesco cajón estanco en el subsuelo del edificio, mediante la construcción de un muro pantalla perimetral que llega a alcanzar 23 metros de profundidad, en definitiva, han llevado a que el presupuesto de ejecución del proyecto se haya doblado, de cinco a diez millones euros.