Polémica por la tala de un pino en un parque de Sevilla Este

La asociación de vecinos Las Ciencias pide investigar la tala de un pino aparentemente sano del parque Infanta Elena en el barrio de Sevilla Este. Al parecer, el ejemplar fue apeado este jueves sin que haya sido solicitado previamente ni se conozca la existencia de un riesgo. La entidad vecinal sospecha de que esta acción está directamente relacionada con el cable de alta tensión que atraviesa el recinto y sus habituales labores de mantenimiento.

La asociación vecinal daba ayer jueves la voz de alarma en su cuenta oficial de Twitter, donde aportaba evidentes fotografías del pino, ya podado. Sus representantes vecinales han exigido explicaciones al Ayuntamiento de Sevilla, al que se han dirigido a través del distrito Este y de la delegación de Parques y Jardines. «En vez de desbrozar el pino por los cables, van y talan un árbol que está completamente sano. Esto es un delito medioambiental», apelan al gobierno de la ciudad, al que piden además que «investigue lo sucedido».

Los vecinos de las Ciencias aseguran asimismo que el ejemplar apeado «estaba en buen estado» y que, no les consta, «ninguna solicitud de poda por riesgo», más allá de las labores propias de mantenimiento que se realizan durante el año. «Habitualmente se realiza un desbroce de la hilera de pinos que va en paralelo al cable de tensión que cruza el parque. Pero, no sabemos por qué, en este caso se ha optado por eliminar este pino, que como el resto llevan unos cincuenta años allí plantados. El pino estaba en su parque y no molestaba a nadie. Ayer en la mañana estaba allí, perfecto; y por la tarde, ya lo habían podado», han expuesto los representantes vecinales de Las Ciencias.

Desde que se conociera la noticia en la tarde de ayer, la entidad vecinal se ha movilizado para denunciar públicamente este hecho, aunque, según afirman, de momento no han obtenido respuesta alguna. «Lo hemos puesto en conocimiento de la directora del distrito, de la delegada, de Parques y Jardines. Como siempre, nos dan la callada por respuesta». Ante ello, han decidido informar también al Seprona y a Medio Ambiente. «Esto es ya el colmo. No puede ser que lo poco que tenemos bien, se estropee de esta manera», concluye la asociación de Las Ciencias.