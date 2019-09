Sevilla limitará las empresas de alquiler de patinetes y motos eléctricas

El responsable de Movilidad señala que "lo deseable sería que fuera a demanda, pero las paradas tienen que cumplir una serie de requisitos técnicos para el estacionamiento seguro del autobús". "Todas las paradas son de bajada y subida", afirma Cabrera, pese a que Rojas le advierte del letrero de 'Sólo subida' en las citadas nuevas paradas intermedias, a la par que el delegado insiste en que pone "la mano en el fuego por cualquier conductor de Tussam que ante la demanda de alguien con signos de auxilio o sensación de pánico y miedo, aún no siendo en la parada, no vayan en su auxilio o presten atención a esa persona".

De otro lado, Pimentel también ha cuestionado a Cabrera sobre la "dejadez" en cuanto al funcionamiento de las cámaras del Ayuntamiento, después de que se produjera el destrozo de los brazos de la Cruz de la Inquisición. Ante ello, el delegado señala que hubo varios partes de incidencias de Edificios Municipales hace unos tres meses, no siendo solventado "por temas presupuestarios y de tramites administrativos".

"El Ayuntamiento no estaba sin protección porque había Policía Local, pero reconozco que para mí también es una vergüenza que haya pasado eso y no se tenga la cámara con visión pero no se puede extrapolar a la situación de seguridad de la ciudad", sentencia.