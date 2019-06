Toni Valero, nuevo coordinador de IU en Andalucía

El exsecretario de Organización de IU Andalucía Toni Valero ha sido elegido coordinador general de la formación, en una reunión de la Coordinadora Andaluza celebrada este sábado en Sevilla, al recibir su candidatura 59 votos a favor y 8 abstenciones, de los 67 delegados presentes en la convención.

Valero llegaba a esta asamblea tras reunir el consenso mayoritario en la coalición, y sucede a Antonio Maíllo, que dimitió el pasado día 17 por motivos personales.

Ese mismo día la Comisión Colegiada de IU Andalucía tuvo conocimiento de la dimisión de Maíllo, tras lo que se activó el procedimiento estatutario para su relevo.

La dirección encomendó al portavoz y coordinador del órgano, Ernesto Alba, la puesta en marcha de un proceso de diálogo con las diferentes sensibilidades y partidos que componen IU Andalucía, así como con las organizaciones provinciales, con el objetivo de consensuar una propuesta para el cargo vacante.

El trabajo ha terminado este sábado con la elección de Valero, que ha agradecido en sus primeras palabras en el cargo "la honestidad desde la cual se ha efectuado el voto de cada uno y cada una, a la que voy a responder tomando partido en cada uno de los debates abiertos en esta organización".

El nuevo coordinador andaluz de IU ha reconocido que el partido se encuentra en un "momento difícil, en el que si no gestionamos bien nuestras contradicciones podemos implosionar", explicando que "para entender este nuevo ciclo político que se abre tenemos que hablar del resultado electoral, y reconocer que hemos tenido unos resultados insuficientes, nadie lo ha dudado, pero respiramos aliviados cuando vimos que el trifachito no podía gobernar".

Con todo, las pasadas elecciones "nos llevan a la conclusión de que se está reconfigurando el espacio de la izquierda, y tenemos tareas en esta reconfiguración, como el fortalecimiento de Izquierda Unida y sumar por la base, porque esa es la Izquierda Unida real, la que nosotros queremos fortalecer, construir, preservar los espacios de unidad, que son un tesoro, por muchos quebraderos de cabeza que nos den".

"Lo único que nos ha permitido sobrevivir en los peores momentos de la historia ha sido tendernos la mano y organizarnos con otros", ha dicho Valero, que ha lamentado que "la batalla ideológica, la derecha la está ganando, y nos ha cogido con el pie cambiado, y a Vox no se les gana con el discurso políticamente correcto, porque ese es un discurso proveniente de una sociedad que ya no existe, y así no se para a la ultraderecha, tiene que ser desde el antagonismo, con un discurso de la gente, el que molesta, el que escuece".