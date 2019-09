Un sevillano, finalista en unos premios de peluquería internacional

Paco López, sigue imparable en una carrera profesional que parece no tener fin. Su colección GINGER ha sido seleccionada como finalista en los AIPP Awards, estos premios los otorga la Asociación Internacional de Prensa Profesional, y son uno de los premios más codiciados del sector de la peluquería internacional.

El fundador de The Barbershop by Paco López, con tres salones en Sevilla, se consolida como un referente en el sector de la peluquerÍa masculina con este nuevo reconocimiento. Su colección GINGER es finalista en la categorÍa masculina, y supone un paso adelante en una destacada carrera que ya cuenta en su haber con un Premio Picasso, un premio al Mejor Barbero de España en 2015 (Premios BarberÍas con Encanto), ser ganador del All Star Challenge de American Crew, o el Premio Fígaro a la mejor colección masculina (2018) entre otros. En 2018 desfiló como finalista en los International Visionary Award, celebrados en Londres.

Paco López es considerado como uno de los barberos que ha colaborado en el resurgimiento de la barberÍa en España, con la consecuente dignificación de la profesión. Paco dedica parte de su tiempo a las formaciones, ejerce como formador para The Barber Shop by Paco López, AndisSpain y distintas marcas del sector, para las que imparte cursos prácticos por todo el paÍs. Ha realizado masterclass para BarberÍas con Encanto frente más de 400 asistentes, y ha llevado sus conocimientos hasta Cosmosalón, en Santiago de Chile, y Expocosmética, en Oporto. Además, fue el primer Barbero Español en trabajar en la feria de peluquerÍa “San Juan Beauty Show” de Puerto Rico.

El prestigio internacional de los Premios AIPP se demuestra con las más de 500 colecciones que se han presentado en esta edición. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar durante el Alternative Hair Show, uno de los acontecimientos más importantes del sector a nivel mundial, en el ICC Auditorium del ExCel London, el próximo 6 de octubre de 2019.