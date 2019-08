Una empresa sevillana desarrolla una nueva tecnología virtual, la ‘Realidad Compartida’

Aunque en su definición se mezclan realidad con realidad virtual no debe confundirse con la Realidad Mixta , no tienen nada que ver entre sí, ni por procesos, ni por resultados. La Realidad Compartida no utiliza Realidad Aumentada. Y consigue ser mucho más efectiva y sorprendente al integrar la realidad y la virtualidad en un entorno 360.

■ Cultura: Permite al grupo interpretar el patrimonio no visita b le o reconstruido, asistiendo a las explicaciones del guía turístico o sencillamente atendiendo a la voz en off y viendo señalada en el vídeo 360 la zona de la que se ha b la.

Medioambiente:

Reconstrucción y visitas en grupo a distintos hábitats de especial interés. Muestras de levantamientos 3D de espacios naturales. Muestra de mapas 3D con coloración según concentración de sustancias medidas por sensores y toma de decisiones rápidas en grupo en base a la visualización. Muestra a grupos de especies protegidas en su propio hábitat, tanto terrestre como marino. Etc.

Formación:

Es de aplicación en todos los campos. En particular donde se requiera trasladar al alumno a un entorno peligroso (entornos bélicos, alturas, altamente contaminantes, etc.) de difícil acceso (el espacio, lugares remotos, etc.) o que requieren la utilización de estructuras reales de muy alto coste (aviación, entornos marítimos, etc.)

Videojuegos:

Ya no se precisa que un avatar haga los mismos movimientos que la persona que participa en la acción. Puede ser la misma persona la que esté allí presente, participando en el juego, junto a su equipo de compañeros reales, inmersos en el entorno 360.