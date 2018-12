Raza, experiencia... y verdad

No tienen edad. Solo facultades y experiencia. José Mercé y Tomatito son de los últimos miembros de una generación de flamencos que está a caballo entre las raíces del cante jondo y las nuevas hornadas de artistas de un género que conquista al mundo y que nace de lo más profundo del alma. Dos genios que se unen con un espectáculo con el que tienen intención de viajar por grandes escenarios del planeta y que, pronto, tendremos oportunidad de disfrutar en Sevilla. Eso sí, solo apto para quienes estén dispuestos a enfrentarse, cara a cara, con la autenticidad... y la verdad.

- Ir con la verdad tiene un doble filo, es muy satisfactorio, pero te hace pagar un precio...

-(Tomatito) Pero si estás mentalizado no pasa nada. No queremos nada a cambio.

-(José) Si vas con buena fe, con tu alma y tu corazón, lo demás no importa. Llevamos nuestra conciencia muy tranquila. Nos hemos juntado sin que tenga nada que ver lo económico, pues cada uno tiene su carrera individualmente. Ha sido para divertirnos y pasarlo bien.

-(T) Estrenamos el 16 de noviembre, en el Palau de Barcelona, y comprobamos que una guitarra y una voz es suficiente. Para nosotros está más que pagado.

-Desde esa pureza y esa sencillez que defendéis, ¿qué pensáis de los sonidos flamencos de hoy?

-(J) Nos parecen divinos.

-(T) Los chiquillos de hoy cantan muy bien, tocan muy bien la guitarra y bailan muy bien. Si me preguntas dentro de 10 o 15 años, te diré quienes me gustan y quiénes son los que tienen que estar.

-¿Rosalía os gusta?

-(T) Me gusta. Tiene una voz preciosa.

-(J) A nosotros nos parece maravilloso, pero es el tiempo el que pondrá a todo el mundo en su sitio. Lo que valga, valdrá y lo que no valga, lo tirará. Eso es así.

-(T) Son movimientos que salen en cada momento y que, además, deben salir porque la música está viva. En casi todas, incluso en el flamenco, se permiten incursiones y luego, como dice él, lo que no valga entrará y saldrá también por la puerta de atrás.

-¿Cuál pensáis que ha sido vuestro aliado para estar ahí tantos años?

-(J) Lo nuestro ha sido la constancia. Empezamos con 12 años y ahora tenemos unos pocos más (risas). Pero, sobre todo, es amar la música y tener interés en aprender. Yo de estos niños jóvenes aprendo muchísimo y el único consejo que les doy es que la casa se hace desde los cimientos, no desde el tejado. Una vez que seas capaz de aprender la raíz del flamenco, después podrás hacer todo lo que quieras y ponerle tu personalidad.

-(T) Pero sabiendo de dónde vienes.

-¿Y qué os gustaría que fuera ese legado que quedara de vosotros?

-(T) Me gustaría que, cuando yo no exista, se diga: “Mira, había un muchacho que tocaba con la guitarra unas falsetas por bulerías más bonitas...”. Que me recuerden como que me preocupé por la música flamenca, que me enamoré de ella y que viví de ella.

-(J) Yo te diría lo mismo, que recuerden que hemos amado nuestra música y nuestra cultura y que hemos hecho lo que hemos podido.

-Durante vuestras trayectorias habéis coqueteado con otros estilos porque, además, cambiar es positivo...

-(T) Y seguiremos coqueteando... (risas).

-(J) Se aprende mucho equivocándote...

- ¿Habéis conocido el fracaso?

-(T) La palabra dicha así, fríamente, no. Sí que sabemos cuándo metemos la pata en algo y lo reconocemos.

-(J) Tropiezas y no quieres hacerlo otra vez.

-Cuando pensáis en vuestro disco “De verdad”, ¿qué sensación os da?

-(T) Para mí son muy buenas y, cada día que lo escuchas te va gustando más. Al principio te quedas un poco así... Lógicamente los más críticos somos nosotros mismos.

-¿Qué os han dado y qué os han quitado los años?

-(T) No me han quitado nada, me han dado mucho que agradecer. Si con la edad que tenemos estamos en activo, se lo debemos a nuestro público.

-(J) A mí me gusta tanto estar con la juventud y con los niños... que no puedo decir que me hayan quitado nada tampoco.