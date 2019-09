Aguado rinde a los elementos

Ésa fue la cúspide de una tarde de altibajos en la que también hay que anotar la valiosa faena de Morante –brindada a Santiago Abascal- al tercero de la tarde. Le pegaron un fuerte puyazo que el diestro cigarrero alivió por el palo de Chicuelo. La faena comenzó por sabrosos ayudados, un molinete de Giraldillo y un antañón muletazo de la firma. Y a partir de ahí se puso a torear con temple natural sobre la mano derecha cosiendo tanda a tanda con ese catálogo de tauromaquia sepia que se reforzaba con la indumentaria rabiosamente dieciochesca que había escogido. Con la muleta en la izquierda la cosa subió aún más de tono, sacando de la chistera molinetes invertidos, kikiriquís... Su labor –seguramente una de las mejores de un año desigual- se vivió como un auténtico bálsamo aunque un sector del público, demasiado predispuesto a otros asuntos, no captó por completo su verdadera dimensión. El presidente, más puntilloso de la cuenta, le envió un aviso improcedente cuando estaba a punto de montar la espada. No importó. Un pinchazo previo a la estocada no impidió que cortara una oreja que paseó tan pimpante. Antes se había dado poca coba con un primero desfondado y cortó por lo sano –y muy bien que hizo- con un quinto que no ofrecía ninguna posibilidad de lucimiento.