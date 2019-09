Barruntillos otoñales

La temporada hispalense ya ha fijado su clausura. Aunque el cartel era ‘vox pópuli’ desde hace dos semanas, las hermandades del Baratillo y la Esperanza de Triana –pastoreadas por la empresa Pagés- aguardaron hasta el pasado lunes para dar oficialidad a una combinación de toros y toreros que servirá para reforzar las respectivas bolsas de caridad. En el mismo envite, y hablando desde una perspectiva estrictamente taurina, podemos anotar otros beneficios: se trata seguir dotando de contenido una fecha que estuvo a punto de entrar en barbecho. Ya lo aventuramos en estas mismas páginas y lo corroboró Ramón Valencia. Hay otras cofradías en la cola –los 200.000 euros que lucró la Macarena no son moco de pavo- y la primera de ellas es la del mismísimo Gran Poder, que se convertirá en el poderoso motor del evento en su edición de 2020, un año de especiales connotaciones para la historia de la corporación de Sal Lorenzo y la devoción al Señor. A partir de ahí conviene moverse con cautela. No conviene quemar la iniciativa. Valencia también incidió en ese punto: sólo hay que tirarse a esta piscina con el éxito asegurado de antemano, reservando la fecha si la ocasión lo mereciera. Pero ese éxito no faltará el próximo 12 de octubre, apoyado en la fortaleza del cartelazo que ha catalizado el inquieto abogado baratillero Joaquín Moeckel, al que enviamos nuestro más sentido pésame por el reciente fallecimiento de su madre.