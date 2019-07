El Niño de las Monjas: vigencia de un mito

En su primera versión cinematográfica, Walken encabezó el reparto con el torero Eladio Amorós y la bailarina Lolita Astolfi . Francisco Gallardo, en su valioso librito ‘Cine de luces’ recoge la sinopsis de la historia, que no es otra que la del niño abandonado a la puerta de un convento y criado por el jardinero del lugar, un hombre honrado que tiene una hija. El niño crecerá y con él, su pasión por los toros a pesar de la oposición de su padre adoptivo . Llegará a figura, viviendo una historia de amor con la hija de un ganadero sin reparar en que su hermana postiza –la hija del jardinero, a la que cree su hermana natural- está perdidamente enamorada de él. La historia traza nexos comunes con ‘Currito de la Cruz’ y, desde otra vertiente literaria, con el ‘Sangre y arena’ de Vicente Blasco Ibáñez. El terreno estaba abonado.

“Llegué al hogar de San José de la Montaña con 11 años, dejando atrás una infancia muy dura”, rememoraba el moderno Niño de las Monjas en el reportaje de Arnás. “Llegar al hogar nos cambió la vida a mis hermanos y a mí; nos dio otra oportunidad”. La madre Elisa Mateos es la directora del Hogar San José de la Montaña y evocaba las circunstancias en las que se produjo aquel ingreso. “Aparecieron como la mayoría de los niños que llegan aquí, saliendo de situaciones familiares muy difíciles pero no les costó tanto adaptarse a la casa”. El orden, las costumbres regladas y el sentido acogedor de las religiosas hicieron el resto.

Pero la vocación taurina se impuso y fue la propia madre Elisa, buceando por internet, la que descubrió la manera de canalizar aquella llamada a través de la Escuela de Tauromaquia de Valencia. La propia religiosa acompañó al incipiente torero hasta el centro para sorpresa de su director, el veterano diestro valenciano Juan Carlos Vera que le impartió la primera lección a ambos: “No sé si será o no será torero pero aquí nada malo va a aprender...”

Llegaron las primeras lecciones de salón, el diálogo con las becerras, los festejos de promoción, las novilladas sin picadores... la madre Elisa le remienda ahora los trajes de torear. Tiene dos: uno se lo regaló El Fandi y pero tiene otro que había vestido el mismísimo Enrique Ponce. El día que entró en la escuela empezó a sumar otros valores a los que ya había adquirido en el Hogar: disciplina, respeto, capacidad de superación... “Es que Jordi está mucho más educado y organizado desde que está en la Escuela”, reconocía la madre Elisa. Es de las primeras que, al frente de su comunidad, se marcha a la plaza –sus impolutos hábitos blancos destacan en medio del tendido- para animar a su torero. “Siempre que podemos lo acompañamos a la plaza para que sienta el cariño de todos los que nos consideramos su familia”. Jordi sabe todo lo que debe a ese Hogar, con mayúscula. Pero el joven lidiador también cuenta con otro apoyo férreo. Es el de Fran Durbá, su tutor legal y su padrino taurino, que ejerce como mozo de espadas pero, sobre todo, como Pigmalión humano para centrarlo en la vida.

Juan Carlos Vera, su maestro en la Escuela de Tauromaquia, es sobrino de Enrique Vera, aquel torero metido a actor que encarnó al Niño de las Monjas en la película de 1958. El maestro pronunciaba en el reportaje de Federico Arnás unas palabras que suenan antiguas pero que la vocación taurina de Jordi Pérez han hecho rabiosamente actuales: “Tiene ambición por algo que no ha tenido nunca; sale a ganar porque no tiene que perder. Es que no tiene nada...”. Posiblemente se equivoca en un único matiz: tiene a sus hermanos y el cariño indeclinable de las religiosas del Hogar de San José de la Montaña. Si un día toma la alternativa, el brindis del toro del doctorado será para ellos.