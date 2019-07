Eric Olivera caló en el público en la primera de promoción

El bajón ambiental del primer festejo del ciclo de promoción era evidente. El absurdo exceso de celo a la hora de aplicar una normativa –también absurda- en materia de espectáculos podría estar apuntando a la verdadera línea de flotación de este tipo de espectáculos: el sano ambiente juvenil y familiar que no se puede entender sin esas cenas –bien regadas- que imprimían carácter a estas noches de los jueves de julio. De eso no hace tanto. Pero es que al que le revientan la neverita aplicando las normas como si se tratara de un partido de alto riesgo no repite. Es así de simple. Si no toman nota los organizadores –llámese empresa Pagés- se pueden encontrar con la decadencia inevitable de uno de los capítulos más agradables de la temporada maestrante. Ni más ni menos.

Y es que, tantas veces, lo que pasa en el ruedo es lo de menos. Sobre todo cuando el combo de aspirantes anda corto de mecha y oficio. La primera novillada del ciclo –que alcanza su XXXV edición, no la XXXIV como anuncian los programas- no fue pródiga en acontecimientos aunque sí hay que anotar el interesante y genuino juego del encierro santacolomeño de La Quinta, que no siempre fue entendido o aprovechado del todo por los aspirantes.