González Écija se suma a la final

Se cortó una oreja. Pero pudieron ser más. El nivel, la ambición y la aptitud mostrada por los seis aspirantes del tercer festejo clasificatorio del ciclo de promoción no tuvo nada que ver con los dos anteriores. Pero hay dos reglas no escritas y que no siempre son justas en este certamen: las orejas pesan más que cualquier otro hecho y la contundencia de la espada es la pesa definitiva que inclina la petición del público. Este jueves hubo aspirantes con merecimientos para pasar a esa final que ya tiene su propia nómina. También se puede repescar algún nombre en los dos festejos anteriores pero las cosas son como son y esas tres únicas orejas cortadas han vuelto a erigirse como pasaporte definitivo para el duelo del día de Santiago.

A partir de ahí, hay que contar muchas cosas y detalles notables del tercer y último festejo clasificatorio, comenzando con el triunfador numérico de la noche, que se llama Jaime González-Écija y llegaba a la plaza de la Maestranza representando a la escuela taurina de su pueblo. Maneja el capote –muy chico, por cierto- con gusto pero dio la medida de sus posibilidades imponiéndose a las dificultades que le planteó un novillo, el tercero, que se quedaba debajo de sus engaños de puro flojo. Jaime tiene buen corte de torero; quiere torear hacia adentro, componiendo, sintiendo el muletazo. Lo hace y lo dice bien y dejó una buena impresión rubricada con una estocada contraria que hizo rodar al enemigo. La oreja lucrada era el salvoconducto para la final...